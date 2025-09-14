Адвокаты опровергли информацию об освобождении Хасис

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защите не поступало информации об освобождении Евгении Хасис, соучастницы убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2011 года Верховный суд России не удовлетворил кассационные жалобы на приговор Никите Тихонову и Евгении Хасис, в мае того же года приговоренных соответственно к пожизненному сроку и к 18 годам лишения свободы по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В 2021 году по решению ЕСПЧ дело было отправлено на пересмотр. Однако в январе 2022 года Верховный суд России после допроса бывших присяжных решил не направлять на пересмотр дело, но сократил срок наказания Хасис на год. 13 сентября РИА "Новости" со ссылкой на судебные материалы сообщило, что Хасис освободилась из колонии после 16 лет заключения.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, отбывшего срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В деле Буданова Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой".

Защитник соучастницы убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгении Хасис Дмитрий Аграновский опроверг сведения о ее освобождении.

"Хасис пока еще находится в колонии, информация о ее освобождении не соответствует действительности", - процитировал его слова ТАСС.

Другой адвокат Хасис Алексей Першин рассказал, что узнал об освобождении Хасис "из телеграм-каналов", о ее выходе из колонии ему не сообщали, передает "Медиазона"*.

Ранее издание указало, что РИА "Новости", которое со ссылкой на материалы дела распространило информацию об освобождении Хасис, скорее всего использовало в качестве источника иск мордовской ИК-2 к Евгении Хасис об установлении административного надзора, который 29 августа удовлетворил Зубово-Полянский районный суд Мордовии. Но согласно статье 173.1 УИК администрация учреждения ФСИН должна подать заявление об административном надзоре за человеком, готовящемся к выходу на свободу, как минимум за два месяца до истечения срока заключения, а срок у Хасис истекает в ноябре.

Напомним, Станислав Маркелов был одним из немногих адвокатов, сумевших добиться осуждения военнослужащих за преступления в Чечне. Маркелов говорил с силовиками на понятном им языке и навсегда останется известен своей ролью в судебных делах Юрия Буданова и Сергея Лапина по кличке "Кадет", заявил ранее правозащитник Александр Черкасов.

По данным суда, командир танкового полка Юрий Буданов 27 марта 2000 года захватил 18-летнюю Эльзу Кунгаеву, которую считал снайпером боевиков, и отвез в расположение части. Там офицер допрашивал ее, а затем задушил и приказал солдатам закопать тело. Имелись свидетельства того, что перед смертью девушка подверглась надругательству, однако позже следствие не стало рассматривать этот эпизод, говорится в материале "Кавказского узла" "Убийство Юрия Буданова".

Житель Чечни Юсуп Темирханов, осужденный в свою очередь за убийство Буданова, умер в колонии и был похоронен 4 августа 2018 года. На его поминки в село Гелдаган съехались десятки тысяч людей, в том числе из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Грузии.

В день похорон Рамзан Кадыров заявил о непричастности Темирханова к убийству Буданова, но признал, что обвинительный приговор сделал Темирханова народным героем, "отомстившим за поруганную честь" и убийство Кунгаевой. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты увидели в героизации Темирханова тревожный сигнал о готовности жителей Чечни поддержать "мстителей".