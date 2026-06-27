Слова Силуанова об отсутствии скачка цен на горючее вызвали иронию у жителей Дагестана

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Глава Минфина Антон Силуанов заявил об отсутствии скачка цен на топливо в России. Жители Дагестана, комментируя слова министра в Instagram*, предложили ему лично посетить республику и узнать реальную стоимость горючего на местных АЗС.

Как информировал "Кавказский узел", 25 июня жители Махачкалы рассказали, что в городе сложно найти работающую заправку, а на немногочисленных действующих АЗС скапливаются длинные очереди машин. Высокие цены на бензин вынуждают экономить и отказываться от поездок, отметили горожане.

Ранее жители Махачкалы рассказали, что на некоторых АЗС стоимость бензина выросла до 120 рублей. При этом введены лимиты на отпуск топлива в одни руки, а водители сталкиваются с очередями. Владельцы автозаправочных станций пояснили, что вынуждены закупать горючее у перекупщиков по завышенным ценам из-за проблем с отгрузкой на заводах.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России не наблюдается скачка цен на горючее.

"На ряде заправок, в первую очередь на независимых, – да, действительно, там отмечается рост [цен]. На заправках, которые принадлежат нашим системообразующим компаниям, <...> если цены и выросли, то незначительно", – привело 24 июня РБК слова Силуанова.

Видео, на котором Силуанов говорит об отсутствии значительного роста цен на топливо, 26 июня было размещено в Instagram*-паблике moy.daghestan, на который подписано около 579 тысяч пользователей. На 07.20 мск 27 июня этот пост набрал 523 отметки "Нравится" и 254 комментария.

"В Дагестан пусть приедет заправиться", – сыронизировал пользователь 666_777_05_. "Он же не платит за бензин, поэтому откуда ему знать, какие цены сейчас", - считает xsm_1956.

"Он, наверное, не знает, что происходит в стране. Надо его Дагестан позвать, показать это незначительное повышение цен", – отметил пользователь sah_a005.

"Приезжайте в Дагестан, в Махачкалу. Посмотрите на цены и попробуйте найти заправки, где отпускают бензин", – написал пользователь lifelines______.

"Это, что же получается? Он министр финансов и ему все равно, что творится на пространствах России? Я не я - и финансы не мои", – возмутился ruslan_gadzhiy.

"Когда такое говорит чиновник, который должен знать обо всем, просто понимаешь, что сразу увольнять надо таких", – считает uyagub.

"Ему все равно на эти цены, ему народ заправляет", – считает zainulabid_22.

"Но с другой стороны, может он и сказал, что цены не повысились. У нас в Дагестане как что-то происходит, люди сразу на все цены завышают, ещё даже не понимая, что происходит", – указала sabinka_dolgatovna.

Ролик на которых глава Минфина Антон Силуанов заявил о незначительном росте цен на топливо, также 26 июня опубликовал Instagram*-паблик dagestan.my.life, на который подписано около 3,3 млн пользователей. На 07.20 мск 27 июня этот пост набрал 37 отметок "Нравится" и 17 комментариев.

"Серьезно? В Дагестане АИ-95 стоит почти сто двадцать рублей", – отметила kra_layla_2708. "У них другая Россия что ли?" – написал umar_abkrv.

"Когда он последний раз вообще был на заправке, чтобы заправить авто?" – поинтересовался пользователь ____gu13____.

"25-30 % для него это незначительно. Пенсию поднимут на рубль и показывают по всем каналам целый месяц", – подчеркнул пользователь interrakz.

"Кавказский узел" также писал, что ранее аналитики связали приостановку работы заправок в Дагестане с продолжением работы по повышению безопасности АЗС. Некоторые АЗС объявили об ограничениях продажи топлива.

19 июня махачкалинцы отметили, что рост цен на бензин в городе продолжается, при этом попытки запастись горючим впрок безуспешны, так как сотрудники АЗС заявляют об ограничениях на отпуск.