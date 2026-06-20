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10:41, 20 июня 2026

Власти Кабардино-Балкарии признали свою вину в проблеме с вывозом мусора

Мусор в Нальчике. Фото "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отсутствие должного контроля за работой регоператора стало причиной проблемы с вывозом мусора в Кабардино-Балкарии, заявил глава республики. Местные жители, комментируя его слова в соцсети, пожаловались, что в их населенных пунктах длительное время не вывозят отходы.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июня стало известно, что гендиректор оператора по вывозу мусора ООО "Экологистика" Рустам Кочесоков обвинен в неуплате налогов на полмиллиарда. По версии следствия, он искажал налоговую отчетность, в результате чего компания недоплатила в бюджет в виде налогов более 500 млн рублей.

С 15 мая в Кабардино-Балкарии действует новый региональный оператор по вывозу мусора "Экотехпром". Однако жители республики, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что принципиального улучшения ситуации после начала работы нового оператора пока не произошло. Прежний оператор ООО "Экологистика" фактически стал банкротом, отметил 10 июня "Коммерсант".

19 июня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выступил перед парламентом республики с ежегодным посланием. В том числе он затронул проблему с вывозом мусора.

"Нельзя нам допускать таких вещей, которые с нами произошли. Насчет того, что обанкротился один регоператор, обанкротился другой – там поставщик воды и так далее. Здесь еще раз говорю, наша недоработка. Порядочный, плохой он, другой он – это его дело, но мы должны здесь контроль осуществлять жесткий", – сказал Коков на видео, опубликованном 19 июня на странице правительства Кабардино-Балкарии в соцсети "ВКонтакте".

Ролик, на котором Коков признал вину властей республики в проблеме с вывозом мусора, 19 июня был также опубликован в Instagram*-паблике patriot_kbr, на который подписаны около 444 тысяч пользователей. На 10.40 мск 20 июня этот пост набрал 67 отметок "Нравится" и 53 комментария.

Скриншот комментариев на странице https://www.instagram.com/patriot_kbr/reel/DZxPOShRXXv/ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)"Посмотрим. Ждём!" – написала yuliannabadrakova. "Когда? Уже нет сил это все наблюдать!" – отметила marina737086.

"Одни разговоры, а результатов – ноль. В Чегеме на улице Мафедзова с января никто не вывозит этот мусор, а все счета оплачены", – подчеркнул 76207_danil.

"Вывозить куда мусор? Нужен мусороперерабатывающий завод", – считает 4383_artur.

"С ноября 2025 года мусор ни разу не вывозился, а оплата шла, и до сегодняшнего дня 20 июня 2026 воз и ныне там", – написала viktoria_kudravseva, не указав о каком населенном пункте идет речь.

"Очень нужно давно", – подчеркнул пользователь idarshinah. "Почему мы платим деньги за мусор, который не вывозят?" – задался вопросом пользователь mssgreat.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора. В августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с ООО "Экологистика" в качестве оператора по вывозу отходов, выбрать на конкурсной основе нового надежного оператора и обеспечить должный контроль за качеством его работы.

В апреле власти Кабардино-Балкарии отказались продлевать полномочия регионального мусорного оператора для компании "Экологистика".

В сентябре 2025 года прокуратура внесла представление официальному оператору по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии, компании "Экологистика", из-за стихийных свалок в селении Исламей. Проблема характерна и для других населенных пунктов республики, отметили пользователи соцсети. Свалки в Исламее после реакции прокуратуры были убраны, но проблема с вывозом мусора сохранилась, рассказали позднее "Кавказскому узлу" жители.

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Автор: "Кавказский узел"

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