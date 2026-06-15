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21:10, 15 июня 2026

Минобороны Армении объявило об учениях с участием военных из Франции и США

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К армяно-американским учениям Eagle Partner в этом году присоединятся военнослужащие из Франции и Греции. Учения начнутся 17 июня. 

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года в Армении состоялись совместные учения с миротворцами из США Eagle Partner-2023. В них участвовали 85 американских и 175 армянских военнослужащих. Аналогичные учения проводились в Армении с 15 по 24 июля 2024 года. В августе прошлого года в Армении прошли совместные армяно-американские учения Eagle Partner-2025. 

Участие Армении в военных учениях под эгидой США преследует цель повысить безопасность страны, что не противоречит интересам России, хотя в Москве ревностно воспринимают контакты Армении с Западом, заявили армянские аналитики весной 2023 года.  В сентябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении совершили ошибку, выстроив архитектуру безопасности так, что пришлось полагаться исключительно на Россию. 

Ежегодные военные учения Eagle Partner-2026 пройдут в Армении с 17 по 25 июня, они будут посвящены подготовке к участию в международных миротворческих миссиях, сообщило сегодня министерство обороны страны. 

По информации ведомства, участниками учений станут 250 военнослужащих миротворческой бригады Вооруженных сил Армении и 58 военных армии США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса. Кроме того, в этом году к учениям присоединятся военные из Франции и Греции - 24 и 11 человек соответственно. 

Главной целью учений заявлены улучшение взаимодействия между подразделениями, участвующими в международных миротворческих операциях, обмен знаниями и повышение боевой готовности миротворческого подразделения ВС Армении.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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Автор: "Кавказский узел"

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