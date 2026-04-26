Кавказский узел

11:24, 26 апреля 2026

Число заблокированных дагестанских сёл выросло до 18

Ремонт разрушенной дороги в Чародинском районе. Апрель 2026 года. Фото: "Дагестанавтодор" https://t.me/dagavtodor/9189

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители 18 сёл в Чародинском и Тляратинском районах сегодня остаются без транспортного сообщения.

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. К 24 апреля в республике не осталось населенных пунктов, лишенных транспортного сообщения, но вечером того же дня на участок трассы Магар – Гилиб в Чародинском районе сошел оползень. В результате оказались заблокированными девять сёл: Нукуш, Кутих, Гилиб, Гоаб, Ритляб, Доронуб, Карануб, Тлярабазутль, Цемер.

С 12 по 18 апреля сходы оползней разрушили 28 домов в Дахадаевском районе, еще 127 получили частичные повреждения. Около 200 человек было эвакуировано. "Конечно, есть большой ущерб, у других сельчан он еще больше. Как можем, помогаем друг другу. Говорить о компенсации ущерба пока рано, надеемся, что будут какие-то выплаты", - сказал 20 апреля "Кавказскому узлу" житель села Уркарах.

По состоянию на 09.00 мск 26 апреля, в Дагестане заблокированы 18 населенных пунктов (16 в Чародинском районе, два в Тляратинском районе), сообщает на своем сайте "Дагестанавтодор".

В Чародинском районе движение по участку автодороги «Цуриб - Арчиб» закрыто "в связи с обвалом верхового откоса". "Транспортное сообщение с 16 населенными пунктами прервано. Ведутся работы по расчистке, но осложнены повторными обвалами", - говорится в публикации.

В Тляратинском районе движение по участку трассы «Подъезд от а/д Анцух – Тлярата к с. Гведыш» закрыто "в связи с таянием снежной массы, по которой был обеспечен временный проход через лавину".

"Транспортное сообщение с 2 населенными пунктами прервано. Ведутся работы по расчистке. Задействована 1 единица техники – экскаватор", - отчиталось ведомство.

Названия заблокированных поселений в публикации не приведены.

Напомним, к 24 апреля власти приняли от пострадавших жителей Дагестана более 218 тысяч заявлений на оказание помощи. При этом получили выплаты лишь 5 293 человека - около 2,43% заявителей.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

