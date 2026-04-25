Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Марш с требованием изменить политический курс Грузии и освободить участников протестных акций прошел в Тбилиси в 514-й день ежедневных протестов.

Как писал "Кавказский узел", участники акции у парламента Грузии в 513-й день ежедневных протестов прошли маршем к зданию канцелярии правительства, где уже пять дней проходит акция родителей детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна.

В Тбилиси 514-й день непрерывных проевропейских протестов. Участники субботнего марша прошли через центр города к зданию госканцелярии. Требования неизменны: возвращение страны на путь евроинтеграции и освобождение арестованных участников протестов, передает JamNews.

В марше участвовала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она говорила об осуждении сразу нескольких участников протестов, некоторых на крупные сроки, и заявила, что «режим усиливает репрессии потому, что очень близок к своему краху", говорится в сообщении.

Участники марша пришли к зданию канцелярии правительства, чтобы поддержать родителей детей с миодистрофией Дюшенна, которые проводят акции с требованием к властям обеспечить лечение детей.

Также стало известно о задержании участника протестных акций против закона об иноагентах Лазаре Григориадиса, которого ранее помиловала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Суд в Тбилиси приговорил 12 апреля 2024 года Лазаре Григориадиса к девяти годам заключения , признав его виновным в нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста. Григориадис был задержан в марте 2023 года после протестов против закона об иноагентах. 24 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании Лазаре Григориадиса, осужденного на девять лет лишения свободы по делу о нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста.

Члены семьи активиста сообщили, что полиция объяснила задержание дракой с сотрудниками бара. Родственники отмечают, что Григориадис долгое время находился за границей и впервые решил выйти из дома после возвращения в Грузию, сообщает "Новости Грузия".

Дело возбуждено по статье 151 Уголовного кодекса – угрозы убийством, причинением вреда здоровью или уничтожением имущества. Санкция статьи предусматривает штраф, домашний арест на срок от шести месяцев до двух лет либо лишение свободы до одного года, говорится в сообщении.

Прокуратура предъявила ему обвинение в угрозе убийством и причинении вреда здоровью.

По данным ведомства, 24 апреля Лазарус Григориадис, протестуя против выселения из помещения ночного клуба «Метеор» в Тбилиси, размахивал ножом и угрожал сотруднику бара убийством и причинением вреда его здоровью.

Ему предъявлено обвинение по статье 151, части 1 (Угроза убийством и причинением вреда здоровью, если у лица, которому угрожают, есть обоснованные опасения по поводу осуществления угрозы) Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, пишет сегодня Publika.