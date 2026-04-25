×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:57, 25 апреля 2026

Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных

Участники марша в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 25.04.26, https://www.facebook.com/publika.ge/posts/pfbid02EJfpKGRerrobLrsfvhrSZbkBYwxi3PKbahi6us4jmCWa6a1XiMoYJPuA4gJSLTcBl (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Марш с требованием изменить политический курс Грузии и освободить участников протестных акций прошел в Тбилиси в 514-й день ежедневных протестов. 

Как писал "Кавказский узел", участники акции у парламента Грузии в 513-й день ежедневных протестов прошли маршем к зданию канцелярии правительства, где уже пять дней проходит акция родителей детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна. 

В Тбилиси 514-й день непрерывных проевропейских протестов. Участники субботнего марша прошли через центр города к зданию госканцелярии. Требования неизменны: возвращение страны на путь евроинтеграции и освобождение арестованных участников протестов, передает JamNews.

В марше участвовала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она говорила об осуждении сразу нескольких участников протестов, некоторых на крупные сроки, и заявила, что «режим усиливает репрессии потому, что очень близок к своему краху", говорится в сообщении.

Участники марша пришли к зданию канцелярии правительства, чтобы поддержать родителей детей с миодистрофией Дюшенна, которые проводят акции с требованием к властям обеспечить лечение детей.

Также стало известно о задержании участника протестных акций против закона об иноагентах Лазаре Григориадиса, которого ранее помиловала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Суд в Тбилиси приговорил 12 апреля 2024 года Лазаре Григориадиса к девяти годам заключения , признав его виновным в нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста. Григориадис был задержан в марте 2023 года после протестов против закона об иноагентах. 24 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании Лазаре Григориадиса, осужденного на девять лет лишения свободы по делу о нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста.

Члены семьи активиста сообщили, что полиция объяснила задержание дракой с сотрудниками бара. Родственники отмечают, что Григориадис долгое время находился за границей и впервые решил выйти из дома после возвращения в Грузию, сообщает "Новости Грузия".

Дело возбуждено по статье 151 Уголовного кодекса – угрозы убийством, причинением вреда здоровью или уничтожением имущества. Санкция статьи предусматривает штраф, домашний арест на срок от шести месяцев до двух лет либо лишение свободы до одного года, говорится в сообщении.

Прокуратура предъявила ему  обвинение в угрозе убийством и причинении вреда здоровью.
По данным ведомства, 24 апреля Лазарус Григориадис, протестуя против выселения из помещения ночного клуба «Метеор» в Тбилиси, размахивал ножом и угрожал сотруднику бара убийством и причинением вреда его здоровью.
Ему предъявлено обвинение по статье 151, части 1 (Угроза убийством и причинением вреда здоровью, если у лица, которому угрожают, есть обоснованные опасения по поводу осуществления угрозы) Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, пишет сегодня Publika.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Афган Садыгов с новым удостоверением личности. Скриншот фото со страницы Севиндж Садыговой от 25.04.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1503949298000556&set=a.106173941111439(деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
18:56, 25 апреля 2026
Афган Садыгов столкнулся с препятствиями при получении паспорта
Тамаз Голоев. Скриншот фото Paper Kartuli от 24.04.26, https://t.me/paperkartuli/27126
16:58, 25 апреля 2026
Студент из Южной Осетии арестован в Тбилиси по делу о шпионаже
Участники марша в Тбилиси, 24 апреля 2026 года. Фото: Фото: Khatia Kakhidze / Publika
22:59, 24 апреля 2026
Протестующие в Тбилиси провели шествие в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна
Мзия Амаглобели. Фото: batumelebi.ge
17:02, 24 апреля 2026
Суд отказался рассматривать второй иск Амаглобели к премьер-министру Грузии
06:06, 24 апреля 2026
Бывший министр обороны Грузии приговорен к длительному сроку за коррупцию
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Справочник
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Участники марша в Тбилиси, 24 апреля 2026 года. Фото: Фото: Khatia Kakhidze / Publika
24 апреля 2026, 22:59
Протестующие в Тбилиси провели шествие в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна

Лариса Туганова. Кадр видеосюжета ГТРК "Алания".
24 апреля 2026, 20:08
Бывшая вице-премьер Северной Осетии заподозрена в получении крупной взятки

Мзия Амаглобели. Фото: batumelebi.ge
24 апреля 2026, 17:02
Суд отказался рассматривать второй иск Амаглобели к премьер-министру Грузии

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России
24 апреля 2026, 11:02
Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше