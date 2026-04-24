22:18, 24 апреля 2026

Суммы выплат ветеранам увеличены в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Размеры единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан в Азербайджане увеличены по распоряжению президента страны. Помощь охватит около 2 тысяч человек, включая 13 непосредственных участников войны, и будет перечислена до Дня Победы.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году размер выплат ветеранам ВОВ был поднят в Азербайджане впервые за четыре года. Ветеранам было назначено по 2000 манатов (около 1200 долларов), а вдовам ветеранов и другим категориям получателей – по 1000 манатов (около 600 долларов). В 2025 году размеры пособий были увеличены на 25 процентов – до 2500 манатов (около 1500 долларов) для ветеранов и 1250 манатов (около 1750  долларов) для остальных категорий. 

9 мая в Азербайджане отмечается как День Победы над фашизмом, этот день является праздничным и нерабочим. При общей численности населения в 3,4 миллиона человек по состоянию на 1941 год от Азербайджанской ССР на фронт были призваны 681 тысяча человек, в том числе 10 тысяч женщин. 300 тысяч азербайджанцев погибли в боях. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших в этой войне, людям, награжденным орденами и медалями за труд в тылу, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу, и людям, награжденным за оборону Ленинграда.

Согласно распоряжению, участники войны получат по 2750 манатов (около 1617 долларов), а остальные категории – по 1500 манатов (около 1882 долларов). Всего на эти цели из резервного фонда президента выделено 3  миллиона манатов (около 1,764  миллиона долларов), говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы Азербайджана.

В министерстве труда и социальной защиты населения корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что распоряжение коснется примерно 2 тысяч человек, в том числе 13 непосредственных участников войны. В ведомстве подчеркнули, что денежные средства будут перечислены на банковские карты до праздника.

В 2025 году выплаты ко Дню Победы получили около 2500 человек, в том числе 21 ветеран. В 2024 году выплаты ко Дню победы получили около 3000 человек, в том числе 30 ветеранов. 

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона. Также на "Кавказском узле" размещена справка "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Самира Гасымлы. Фото: https://haqqin.az/newsarchive/381754
16:02, 24 апреля 2026
Гасымлы назвала свое преследование политически мотивированным
Вагон с российским зерном. 24 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/azertac_novosti/46279
12:02, 24 апреля 2026
Пять вагонов российского зерна отправлены через Азербайджан в Армению
Яшар Гасымов. Стоп-кадр видео издания "Азадллыг" https://www.facebook.com/reel/972631465222208 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:05, 23 апреля 2026
Активист ПНФА арестован после публикации об аварийной школе
Выборы в Азербайджане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:55, 23 апреля 2026
Критики власти усомнились в обновлении состава ЦИК Азербайджана
Александр Вайсеро. Фото: https://minval.az/
19:08, 22 апреля 2026
Суд в Азербайджане вынес приговор гражданину России
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

09:09, 20 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Теперь преследуется и жена Азера Гасымлы. Остались ненаказанными трое детей
Фото
20:17, 15 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Удручающее отношение к убитым иностранцам
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Участники марша в Тбилиси, 24 апреля 2026 года. Фото: Фото: Khatia Kakhidze / Publika
24 апреля 2026, 22:59
Протестующие в Тбилиси провели шествие в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна

Лариса Туганова. Кадр видеосюжета ГТРК "Алания".
24 апреля 2026, 20:08
Бывшая вице-премьер Северной Осетии заподозрена в получении крупной взятки

Мзия Амаглобели. Фото: batumelebi.ge
24 апреля 2026, 17:02
Суд отказался рассматривать второй иск Амаглобели к премьер-министру Грузии

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России
24 апреля 2026, 11:02
Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
