Суммы выплат ветеранам увеличены в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Размеры единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан в Азербайджане увеличены по распоряжению президента страны. Помощь охватит около 2 тысяч человек, включая 13 непосредственных участников войны, и будет перечислена до Дня Победы.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году размер выплат ветеранам ВОВ был поднят в Азербайджане впервые за четыре года. Ветеранам было назначено по 2000 манатов (около 1200 долларов), а вдовам ветеранов и другим категориям получателей – по 1000 манатов (около 600 долларов). В 2025 году размеры пособий были увеличены на 25 процентов – до 2500 манатов (около 1500 долларов) для ветеранов и 1250 манатов (около 1750 долларов) для остальных категорий.

9 мая в Азербайджане отмечается как День Победы над фашизмом, этот день является праздничным и нерабочим. При общей численности населения в 3,4 миллиона человек по состоянию на 1941 год от Азербайджанской ССР на фронт были призваны 681 тысяча человек, в том числе 10 тысяч женщин. 300 тысяч азербайджанцев погибли в боях.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших в этой войне, людям, награжденным орденами и медалями за труд в тылу, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу, и людям, награжденным за оборону Ленинграда.

Согласно распоряжению, участники войны получат по 2750 манатов (около 1617 долларов), а остальные категории – по 1500 манатов (около 1882 долларов). Всего на эти цели из резервного фонда президента выделено 3 миллиона манатов (около 1,764 миллиона долларов), говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы Азербайджана.

В министерстве труда и социальной защиты населения корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что распоряжение коснется примерно 2 тысяч человек, в том числе 13 непосредственных участников войны. В ведомстве подчеркнули, что денежные средства будут перечислены на банковские карты до праздника.

В 2025 году выплаты ко Дню Победы получили около 2500 человек, в том числе 21 ветеран. В 2024 году выплаты ко Дню победы получили около 3000 человек, в том числе 30 ветеранов.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона. Также на "Кавказском узле" размещена справка "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.