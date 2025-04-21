Ветеранам в Азербайджане увеличены ежегодные выплаты

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В Азербайджане увеличен на четверть размер ежегодных выплат к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям. Число получателей этих выплат за год сократилось примерно на 20 процентов.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году размер выплат ветеранам ВОВ был поднят в Азербайджане впервые за четыре года. Ветеранам было назначено по 2000 манатов (около 1200 долларов), а вдовам ветеранов и другим категориям получателей – по 1000 манатов (около 600 долларов).

9 мая в Азербайджане отмечается как День победы над фашизмом, этот день является праздничным и нерабочим. При общей численности населения в 3,4 миллиона человек по состоянию на 1941 год от Азербайджанской ССР на фронт были призваны 681 тысяча человек, в том числе 10 тысяч женщин. 300 тысяч азербайджанцев погибли в боях.

Сегодня Ильхам Алиев подписал распоряжение о единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших в этой войне, людям, награжденным орденами и медалями за труд в тылу, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу, и людям, награжденным за оборону Ленинграда.

По сравнению с 2024 годом размеры пособий увеличены на 25 процентов. Так, ветераны получат по 2500 манатов (около 1500 долларов), а другие категории – по 1250 манатов (около 1750 долларов). Всего на эти цели из резервного фонда президента выделено 3,2 миллиона манатов (около 1,882 миллиона долларов), говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы Азербайджана.

В министерстве труда и социальной защиты населения корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что распоряжение коснется 2469 человек, в том числе 21 непосредственного участника войны. В ведомстве подчеркнули, что денежные средства будут перечислены на банковские карты до праздника.

В 2024 году выплаты ко Дню победы получили около 3000 человек, в том числе 30 ветеранов, что примерно на 20 процентов больше, чем будет в этому году.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона. Также на "Кавказском узле" размещена справка "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

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