Власти Гергебильского района исключили угрозу подтоплений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За сутки зафиксирован минимальный подъем воды в новом водоеме, который образовался из-за обвал ов, угрозы селам нет, заявила администрация Гергебильского района.

Как писал "Кавказский узел", после обвала горной породы образовалось озеро, прорыв которого может привести к подтоплению сел Гергебиль и Кикуни, заявила местная администрация, призвав жителей покинуть берега рек, в том числе остановить работы по прочистке русел, и уехать в безопасное место тех, кто живет близко от поймы.

За сутки вода в новом озере, образованном из-за завалов в Лакском районе, поднялась лишь на три сантиметра, это минимальный показатель за последние дни, сообщила администрация Гергебильского района в своем Telegram-канале.

"Ситуация с новообразовавшимся озером в Лакском районе находится под постоянным наблюдением профильных специалистов. Согласно данным оперативного мониторинга, угроза населенным пунктам и объектам инфраструктуры отсутствует", - сообщили власти.

"За прошедшие сутки зафиксирован минимальный подъем уровня воды — не более 3 сантиметров, что не является критическим показателем. В ближайшее время в Гергебильском районе ожидается прибытие республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС и ОПБ). Эксперты проведут комплексное обследование местности для оценки дальнейшего развития ситуации", - говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в Дагестане оставались подтопленными в семи населенных пунктах 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находятся 523 человека, в том числе 173 ребенка. . 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гергебиле облачная погода без осадков. Ближайшие дожди прогнозируются в ночь на 13 апреля, осадки продлятся до 14 апреля, интенсивность дождя слабая.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

