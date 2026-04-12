12:58, 12 апреля 2026

Инженер арестован по делу о прорыве водохранилища в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Геджухское водохранилище содержалось в ненадлежащее состоянии, эксплуатирующая организация не приняла мер при угрозе прорыва плотины, считает следствие. Инженер из организации, которая отвечала за безопасность сооружения, ООО "Дзив-2", арестован на два месяца.

Как писал "Кавказский узел",   в Дагестане задержан инженер коммерческой организации, он должен был следить за обеспечением безопасности эксплуатации плотины Геджухского водохранилища.

В Дербентском районе Дагестана 6 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, более 350 жителей из поселка Мамедкала и прилегающих сел были эвакуированы. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, в результате погибли как минимум четыре человека. Общее число жертв наводнения в Дагестане достигло шести.

Заключён под стражу инженер, отвечавший за безопасную эксплуатацию «Геджухского водохранилища»

Советский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайство  следствия об избрании меры пресечения в отношении инженера гидротехнического сооружения  «Геджухское водохранилище» - ООО «ДЗИВ-2», ответственного за безопасную эксплуатацию водохранилища. Задержанный подозревается в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшее существенный вред природе или здоровью людей(часть.3 статьи 216 и статья 246 УК РФ). 

По версии следствия, арендатор и эксплуатирующая организация гидротехнического сооружения, несмотря на зафиксированный в декларации безопасности неудовлетворительный уровень состояния сооружений и многочисленные нарушения, длительное время не устраняла недостатки, предоставляя в  контролирующий орган недостоверные сведения о работоспособности объекта.

"В условиях неблагоприятных гидрометеорологических явлений и действовавшего режима ЧС на территории республики в период масштабных паводков необходимые меры безопасности организацией приняты не были, что, по версии следствия, привело 5 апреля 2026 года к разрушению Геджухской плотины, масштабному затоплению территорий, гибели людей и причинению крупного материального ущерба", - сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Суд арестовал подозреваемого на 2 месяца, то есть до 10 июня 2026 года. 

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Дагестан.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Жертвами наводнения в Дагестане стали шесть человек, пять из них погибли в поселке Мамедкала и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова. Власти отчитались о выплате семьям погибших по миллиону рублей.

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
