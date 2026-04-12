08:58, 12 апреля 2026

Четыре бойца из Волгоградской области названы убитыми в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Среднеахтубинском районе переданы награды близким бойцов, убитых в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1746 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 10 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1742 бойцов из Волгоградской области.

Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06 28.03.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950
Не менее 4415 бойцов из СКФО и 4536 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В администрации Среднеахтубинского района переданы награды родственникам бойцов, убитых в военной операции, сообщила 10 апреля в своем телеграм-канале районная администрация.

Убитыми названы в публикации рядовые Данил Вантеев, Николай Николаенко, Алексей Грачев и сержант Александр Рыбян.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1746 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Среднеахтубинского района стало известно 21 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Николай Лаптев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
