Четыре бойца из Волгоградской области названы убитыми в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Среднеахтубинском районе переданы награды близким бойцов, убитых в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1746 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 10 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1742 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950 Не менее 4415 бойцов из СКФО и 4536 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В администрации Среднеахтубинского района переданы награды родственникам бойцов, убитых в военной операции, сообщила 10 апреля в своем телеграм-канале районная администрация.

Убитыми названы в публикации рядовые Данил Вантеев, Николай Николаенко, Алексей Грачев и сержант Александр Рыбян.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1746 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Среднеахтубинского района стало известно 21 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Николай Лаптев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.