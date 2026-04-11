Жители Карамана-2 связали с отсутствием статуса поселка бездействие властей по откачке воды

После обращения жителей Карамана-2 в связи с необходимостью откачки воды откликнулись частные лица и предприниматели, поддержки от властей так и не поступило. Жители связывают это с тем, что поселок до сих пор не имеет официального статуса.

Как писал "Кавказский узел" 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального. Авторы обращения к предпринимателям и властям попросили направить спецтехнику и насосы в микрорайон Караман-2, чтобы откачать воду, затопившую улицы. По их словам, за время наводнения в поселке побывала лишь одна машина с насосом.

Автор видео Мухаммад рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что оно снято 9 апреля. Озвучивал проблему поселка его племянник, телефон для связи дан самого Мухаммада, так как он является одним из организаторов восстановительных работ в Карамане.

На вопрос, была ли какая-нибудь реакция на видеообращение, Мухаммад ответил, что откликнулись с помощью техникой и оборудованием частные лица и предприниматели. От властей подобной поддержки до сих пор не было, добавил он.

Пожарную машину мы арендовали на трое суток, сами за свой счет заливали в нее солярку

Ранее в видеообращении он сообщил, что с первого дня наводнения в Карамане-2 побывала лишь одна пожарная машина с насосом, которую житель поселка взял под свою ответственность. «Пожарную машину мы арендовали на трое суток, сами за свой счет заливали в нее солярку», - рассказал Мухаммад.

Он отметил, что на том месте, где было снято видео, до сих пор не ушла полностью вода. «Коллектор, куда ее можно было направить, засыпан, и местами застроен. Сейчас наняли большой экскаватор, друзья с Норильска нам оказали помощь, сегодня 54 тысячи рублей получили от них, чтобы оплатить за экскаватор», - рассказал Мухаммад.

Житель Карамана Ибрагим рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в поселке нет канализации и ливневок.

«У каждого жителя во дворе находится шамбо (выгребная яма для сбора и временного хранения сточных вод в частных домах, не подключенных к центральной канализации. Стоки накапливаются, а затем откачиваются ассенизаторской машиной - прим. «Кавказского узла»). Канализационные и ливневые стоки всплыли наверх. Чуть потеплеет, боимся, эпидемия начнется, поэтому стараемся быстрее от накоплений воды избавиться», - говорит местный житель.

По его словам, среди жителей бытует версия, что вода в Караман была специально слита с каналов на полях, расположенных возле поселков Семендер и Красноармейск, так как в дни проливных дождей 28 и 29 апреля, в Карамане не было затопления .

В своем телеграм-канале филиал «Канал имени Октябрьской революции» Дагмелиоводхоза опроверг версию «сброса воды» в сторону населённых пунктов Новокули и Караман.

«Технически сброс воды по каналу имени Октябрьской революции в данном направлении невозможен. Более того, в сложившейся ситуации коллекторно-дренажная сеть филиала, напротив, использовалась для отвода воды с подтопленных территорий. Местные жители самовольно произвели прокопы, через которые вода с сельхозугодий была направлена в коллектор К-4 для её отвода. Для объективной оценки ситуации на место выезжали представители Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, сотрудники филиала, а также представители администрации. Был подтверждён факт: сброс воды из канала не осуществлялся", - говорится в публикации.

Житель поселка Иса рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в доме от подтопления пострадал, в первую очередь, огород, затоплены подвалы. Свет в поселке и вода сейчас есть, но воду из-под крана люди не пьют, так как она плохого качества, употребляют бутилированную воду, которую привозят волонтеры в достаточном количестве.

Он отметил, что Караман официально никуда не относится, в поселке земли имеют статус садового некоммерческого товарищества. "Из-за этого, наверное, власти на нас внимания не обращают", - считает Иса.

"Караман-2" расположен на территории площадью около пяти квадратных километров между переселенными селами Чапаево и Новокули Новолакского района. Местность, которую местные жители называют Караман-2, является садоводческим товариществом имени Гаджиали Даниялова, она не имеет официального статуса муниципального образования.

Местный житель Абдул сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что посёлок Караман-2 является ближайшим к Махачкале, есть еще Караман 5, 7 и другие. Из-за того, что посёлок статуса не имеет, режим ЧС, как в Махачкале, тут не вводился, отметил он.

«Сейчас, в основном, затоплены дворы и улицы, вода зашла внутрь 30-40 домов. Свет есть, но напряжение часто составляет всего 120-125 вольт. Сегодня добровольцы мотопомпой откачивали воду, другие привезли много бутилированной воды», - рассказал он.

Дороги, электрические столбы, газ, канализацию, ливневки – всё люди делают за свой счет. Полгода там нет света, вторую половину — воды, но деньги за услуги берут исправно, на это статус не влияет.

«Караман-2. Земля без статуса. У людей нет прописки — только садовые книжки. Сколько лет ведутся разговоры о том, что их включат в состав Махачкалы, на этом и заканчивается. Дороги, электрические столбы, газ, канализацию, ливневки – всё люди делают за свой счет. Полгода там нет света, вторую половину — воды, но деньги за услуги берут исправно, на это статус не влияет. И даже в такой ситуации люди не унывают», - сообщил 3 апреля в телеграм-канале «Монитор ЖКХ».

Ранее юрист Али Алиев, комментируя затопление в селе Новокули Новолакского района из-за отсутствия ливневок и засорения канав, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что ответственность за затопление улиц в населенных пунктах несет муниципалитет. В конкретном случае нужно изучить документы, кто отвечает за обслуживание данного села, так как населенные пункты, переселенные по специальной программе, могут иметь

особый статус, уточнил он. Для оценки ущерба нужно составить акт о затоплении с приложением фото и видеоматериалов, и направить его в местную администрацию. Если реакции нет, то соответствующее обращение направляется в прокуратуру, - сообщил юрист.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей, с 9 апреля в регионе действует режим ЧС федерального уровня.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Жертвами наводнения в Дагестане стали шесть человек.