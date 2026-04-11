18:21, 11 апреля 2026

Пользователи соцсети указали на неравномерность распределения добровольцев в подтопленных сел Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число волонтеров в Мамедкале Дербентского района снижается, несмотря на многие нерешенные проблемы, отметили добровольцы, призвав присоединиться к ним. Села Хасавюртовского района крайне нуждаются в помощи, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей, с 9 апреля в регионе действует режим ЧС федерального уровня. Поселок Мамедкала, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров. Вечером 10 апреля в селе восстановили подачу газа. В  поселке остается вода, но в меньшем количестве. Помощь поступает регулярно, но главным образом от волонтеров, рассказали сельчане.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Жертвами наводнения в Дагестане стали шесть человек, пять из них погибли в поселке Мамедкала и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова. Власти отчитались о выплате семьям погибших по миллиону рублей.

Видео с призывом прийти на помощь Мамедкале было публиковано в Instagram*-паблике "Тут Дагестан".

За последние два дня поток физической помощи заметно снизился, но работы всё ещё очень много. На месте сейчас трудятся все -и молодые, и пожилые. Даже ребята с особенностями, глухонемые, работают наравне со всеми ( на видео два человека "говорят" на жестовом языке - прим. "Кавказского узла"). Сейчас особенно нужна помощь крепких мужчин для разбора завалов, а также техника-без неё справляться всё сложнее, - говорится в описание к ролику.

Сообщение набрало 146 комментариев. Большинство поблагодарило волонтеров за работу. Часть людей указала, что помощь крайне нужна в других населенных пунктах.

"Пишите про Хасавюртовский район, чтобы блогеры и другие ездили туда. Вода до сих пор стоит положение хуже чем в Мамедкале," - отметил mansurov_74.

"Не забывайте про Хасавюртовский район, там тоже ничего не поменялось все также печально", указал он же в другом сообщении.

"Братья, в Хасе тоже нужна была бы Физ помощь, в селах Адильотар, Тутлар , Цияб-Цилитли", -  поддержал rakhim_60.

"Почему все едут в Мамедкалу, а как же другие затопленные сёла и поселки?" - удивился пользователь _moschino_005.

"Другие сёла и города тоже нуждаются в помощи, но там сами по себе.  Остаётся вопрос почему только мамедкала? Хасавюртовские села до сих пор всё в  воде. Даже воду не откачали не то что в домах прибраться", - указал _original_5755.

"Почему только видео всегда с Мамедкалы!? Остальные селения где?" - спросила dinara_dursunova.

"Магарамкентскому району тоже нужна помощь" - прокомментировала bigima_alautdinovna.

"Нужно координировать всех, кого куда отправлять,что бы помощь доходила во все районы, которые пострадали", - считает luizkaaaminka.

Напомним, наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали сельчане. В первые дни паводка возникали трудности с организацией помощи пострадавшим, сообщили в Ассоциации благотворительных фондов Дагестана.

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. Также предусмотрена финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости: 78 735 рублей на человека, если имущество утрачено частично, и 156 750 рублей на человека, если имущество утрачено полностью. В качестве компенсации за вред здоровью обещаны от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. За смерть человека власти обещали членам семьи погибшего 1 567 500 рублей.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

