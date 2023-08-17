17 августа 2023, 09:35

Проблема с водоснабжением Карамана-2 повлияла на отношения между жителями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В поселке Караман-2 из-за проблемы с водоснабжением происходят бытовые ссоры и даже было несколько разводов из-за того, что невозможно организовать нормальный быт, рассказали местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 13 августа жители поселка Караман-2, в котором воды не было все лето, перекрыли федеральную трассу. Власти даже после блокировки дороги не озвучили конкретных мер по решению проблемы, рассказали сельчане.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", СНТ "Караман-2" расположено на территории площадью около пяти квадратных километров между селами Чапаево и Новокули Новолакского района. Ранее в администрации СНТ корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что Караман-2 территориально относится к Кумторкалинскому району, и что в поселке проживает около восьми тысяч человек. Местность, которую местные жители называют Караман-2, является садоводческим товариществом имени Гаджиали Даниялова, она не имеет официального статуса муниципального образования.

После блокировки федеральной трассы вода в поселке Краман-2 так и не появилась, подтвердила местная жительница, мать троих детей Мадина.

"Люди от безвыходности, надеясь, что их услышат, вышли на дорогу. Кто приходил, и что обещали власти я не знаю, так как я с детьми уехала к родителям в село. Невозможно так жить без воды, и вести быт. Лето, дети, двор, [детей] не искупаешь перед сном. В семье недопонимания и ссоры на этой почве... даже случаи разводов", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вода в поселке отсутствует ежегодно в летние месяцы, добавила Мадина. "Иногда ее не бывает неделями, если дадут, только в 4-5 часов утра, когда все спят. Или приходится охранять, проверять, идет ли вода. Если идет – ты больше не спишь. Поливаешь огород, набираешь во все, что есть, включаешь стирку", – рассказала местная жительница.

Жители поселка постоянно обращаются в администрацию Караман-2 по поводу отсутствия водоснабжения, отметил другой местный житель Рашид.

"Толком ничего не говорят, дают обещания. В прошлом году администрация предложила скинуться всем жителям на насос. Мы были согласны, если этим можно было решить вопрос с водой. Собрали деньги, купили насос, наняли трактор, решили, куда лучше подсоединить. Все за счет жителей Карамана. Но по сей день вопрос этот не решен. Не знаем, где насос и где обещанная вода", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В поселке все делается за счет местных жителей, добавил Рашид. "Для чего нам администрация? Никто нас не слышит. Глава администрации поселка нам сказал: "Что вы жалуетесь? Живете как на курорте, в 700 метрах от моря", – возмутился Рашид.

У жителей есть емкости, которые они наполняют водой, пояснил он. "Но, чтобы оттуда вода шла в дом, нужны насосы. А насосы напряжение не выдерживает. Напряжение редко доходит до 100 ватт. Свет выбивает даже от комнатной лампочки. Стиралки, духовки, микроволновки, электрические чайники – летом про них приходится забыть", – посетовал Рашид.

Жители Карамана-2 вынуждены покупать воду, рассказал еще один местный житель Магомед. "Мы покупаем воду. С соседями договариваемся, кому сколько тонн и звоним водовозке. Тонна воды 600 рублей, ее хватает ровно на 3 дня. И представьте, сколько раз покупаем и сколько денег уходит", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На 08.45 мск на сайте администрации Махачкалы, а также в аккаунтах в соцсетях мэра города Юсупа Умавова нет комментариев относительно жалоб жителей Карамана-2 на отсутствии реакции чиновников на проблемы с водоснабжением.

Однако мэр прокомментировал в своем Telegram-канале проблемы с подачей света. Умавов подчеркнул, что положение в лучшую сторону не меняется, и что дал срок энергетикам до 21 августа устранить поломки на электросетях в Махачкале. Мэр заявил, что что есть несколько проблемных фидеров, которые после веерного отключения отключаются аварийно.

Напомним, 16 августа Юсуп Умавов заявил, что отсутствие воды в Карамане-2 вызвано проблемами с электричеством, и что "Водоканал" подал заявку на закупку генераторов для насосных станций.

"Водоканалом" уже подготовлена и передана заявка на обеспечение всех насосных станций на территории городского округа генераторами для бесперебойного водоснабжения, а также резервными электрическими линиями для переключения в случае перебоев в энергоснабжении", – написал мэр в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что проблемы со светом в Дагестане носят системный характер. Ранее руководитель "Монитора ЖКХ" Зияудин Увайсов отметил, что ими никто не занимается.

"Приезжал в Дагестан "десант энергетиков" в несколько тысяч человек, но какие задачи перед ними стояли? Сейчас озвучивают проводимые масштабные работы, – какие именно ожидаются результаты? Этого никто не озвучивает, чтобы нельзя было проанализировать их эффективность", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Махачкалинцы пригрозили перекрыть дорогу из-за проблемы со светом", "Следком обязался назвать виновника отключений света в Дагестане", "Проблемы с энергоснабжением рассердили махачкалинцев".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 августа 2023, 10:04

  • Около 200 человек приняли участие в импровизированном митинге в Степанакерте

    Встреча на площади Возрождения в Степанакерте прошла по призыву активистов, организовавших акцию у базы российских миротворцев. Встреча переросла в импровизированный митинг. Цель активистов -мирными методами добиться  прекращения блокады Нагорного Карабаха, заявил лидер Революционной партии Арцаха Артур Осипян.

17 августа 2023, 08:37

17 августа 2023, 07:44

17 августа 2023, 06:48

17 августа 2023, 06:00

  • Житель Котельниковского района погиб на Украине

    Сергей Кнор погиб во время военной операции, сообщили власти Котельниковского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 463 жителей Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи