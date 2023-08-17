Проблема с водоснабжением Карамана-2 повлияла на отношения между жителями

17 августа 2023, 09:35

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В поселке Караман-2 из-за проблемы с водоснабжением происходят бытовые ссоры и даже было несколько разводов из-за того, что невозможно организовать нормальный быт, рассказали местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 13 августа жители поселка Караман-2, в котором воды не было все лето, перекрыли федеральную трассу. Власти даже после блокировки дороги не озвучили конкретных мер по решению проблемы, рассказали сельчане.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", СНТ "Караман-2" расположено на территории площадью около пяти квадратных километров между селами Чапаево и Новокули Новолакского района. Ранее в администрации СНТ корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что Караман-2 территориально относится к Кумторкалинскому району, и что в поселке проживает около восьми тысяч человек. Местность, которую местные жители называют Караман-2, является садоводческим товариществом имени Гаджиали Даниялова, она не имеет официального статуса муниципального образования.

После блокировки федеральной трассы вода в поселке Краман-2 так и не появилась, подтвердила местная жительница, мать троих детей Мадина.

"Люди от безвыходности, надеясь, что их услышат, вышли на дорогу. Кто приходил, и что обещали власти я не знаю, так как я с детьми уехала к родителям в село. Невозможно так жить без воды, и вести быт. Лето, дети, двор, [детей] не искупаешь перед сном. В семье недопонимания и ссоры на этой почве... даже случаи разводов", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вода в поселке отсутствует ежегодно в летние месяцы, добавила Мадина. "Иногда ее не бывает неделями, если дадут, только в 4-5 часов утра, когда все спят. Или приходится охранять, проверять, идет ли вода. Если идет – ты больше не спишь. Поливаешь огород, набираешь во все, что есть, включаешь стирку", – рассказала местная жительница.

Жители поселка постоянно обращаются в администрацию Караман-2 по поводу отсутствия водоснабжения, отметил другой местный житель Рашид.

"Толком ничего не говорят, дают обещания. В прошлом году администрация предложила скинуться всем жителям на насос. Мы были согласны, если этим можно было решить вопрос с водой. Собрали деньги, купили насос, наняли трактор, решили, куда лучше подсоединить. Все за счет жителей Карамана. Но по сей день вопрос этот не решен. Не знаем, где насос и где обещанная вода", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В поселке все делается за счет местных жителей, добавил Рашид. "Для чего нам администрация? Никто нас не слышит. Глава администрации поселка нам сказал: "Что вы жалуетесь? Живете как на курорте, в 700 метрах от моря", – возмутился Рашид.

У жителей есть емкости, которые они наполняют водой, пояснил он. "Но, чтобы оттуда вода шла в дом, нужны насосы. А насосы напряжение не выдерживает. Напряжение редко доходит до 100 ватт. Свет выбивает даже от комнатной лампочки. Стиралки, духовки, микроволновки, электрические чайники – летом про них приходится забыть", – посетовал Рашид.

Жители Карамана-2 вынуждены покупать воду, рассказал еще один местный житель Магомед. "Мы покупаем воду. С соседями договариваемся, кому сколько тонн и звоним водовозке. Тонна воды 600 рублей, ее хватает ровно на 3 дня. И представьте, сколько раз покупаем и сколько денег уходит", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На 08.45 мск на сайте администрации Махачкалы, а также в аккаунтах в соцсетях мэра города Юсупа Умавова нет комментариев относительно жалоб жителей Карамана-2 на отсутствии реакции чиновников на проблемы с водоснабжением.

Однако мэр прокомментировал в своем Telegram-канале проблемы с подачей света. Умавов подчеркнул, что положение в лучшую сторону не меняется, и что дал срок энергетикам до 21 августа устранить поломки на электросетях в Махачкале. Мэр заявил, что что есть несколько проблемных фидеров, которые после веерного отключения отключаются аварийно.

Напомним, 16 августа Юсуп Умавов заявил, что отсутствие воды в Карамане-2 вызвано проблемами с электричеством, и что "Водоканал" подал заявку на закупку генераторов для насосных станций.

"Водоканалом" уже подготовлена и передана заявка на обеспечение всех насосных станций на территории городского округа генераторами для бесперебойного водоснабжения, а также резервными электрическими линиями для переключения в случае перебоев в энергоснабжении", – написал мэр в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что проблемы со светом в Дагестане носят системный характер. Ранее руководитель "Монитора ЖКХ" Зияудин Увайсов отметил, что ими никто не занимается.

"Приезжал в Дагестан "десант энергетиков" в несколько тысяч человек, но какие задачи перед ними стояли? Сейчас озвучивают проводимые масштабные работы, – какие именно ожидаются результаты? Этого никто не озвучивает, чтобы нельзя было проанализировать их эффективность", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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