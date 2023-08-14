Жители Карамана-2 пожаловались на отсутствие действий властей после акции протеста

14 августа 2023, 21:56

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Жители Карамана-2 вынуждены покупать воду на протяжении всего лета, а власти даже после блокировки жителями поселка федеральной трассы не озвучили конкретных мер по решению проблемы, рассказали сельчане. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов заявил сегодня вечером, что отсутствие воды вызвано проблемами с электричеством, а "Водоканал" подал заявку на закупку генераторов для насосных станций.

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 августа жители поселка Караман-2, в котором воды не было все лето, перекрыли федеральную трассу.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", СНТ "Караман-2" расположено на территории площадью около пяти квадратных километров между селами Чапаево и Новокули Новолакского района. Ранее в администрации СНТ корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что Караман-2 территориально относится к Кумторкалинскому району, и что в поселке проживает около восьми тысяч человек. Местность, которую местные жители называют Караман-2, является садоводческим товариществом имени Гаджиали Даниялова, она не имеет официального статуса муниципального образования.

Житель Карамана-2 Исмаил сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что раньше вода в поселок поступала по ночам, ее насосами люди качали в емкости для воды, которые есть практически у всех. "В этом году все лето нет воды. Частники привозят ее водовозами, машина стоит от 4 до 6 тысяч рублей. После перекрытия дорог приехали представители мэрии Махачкалы, обещали разобраться, толком ничего не сказали", - говорит Исмаил.

"Воды нет с начала лета, приходится ее покупать. Куда только ни обращались, никакой реакции, поэтому приняли решение перекрыть трассу. Но и после этого конкретных решений проблемы никто не озвучил", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедхан.

Главная проблема поселка, которая мешает развитию инфраструктуры - это отсутствие его статуса, отметил житель поселка Абдул. "Люди за свой счёт покупают столбы, трансформаторы, провода, тянут электричество. Все равно, когда есть свет, то напряжение очень слабое. В летний период неделями не бывает воды, хотя через дорогу со стороны моря вода идёт. В поселке нет детсада, есть только начальная школа, под которую приспособили частный дом. В школу дети ходят в соседние села, осенью часто по грязи полтора-два километра пешком", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте мэрии Махачкалы и в соцсетях городской администрации нет информации по решению проблем водоснабжения поселка Караман-2. Мэр города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале сообщил, что "большая часть перебоев в водоснабжении связана с перебоями в энергоснабжении, в частности, с веерными отключениями для снижения нагрузки на энергообъекты".

"Как сообщили представители руководства ОАО "Махачкалаводоканал", их организация переходит в состав АО "Единый оператор в Республике Дагестан в сфере водоснабжения". "Водоканалом" уже подготовлена и передана заявка на обеспечение всех насосных станций на территории городского округа генераторами для бесперебойного водоснабжения, а также резервными электрическими линиями для переключения в случае перебоев в энергоснабжении", - сообщил мэр.

"Кавказский узел" также писал, что жители садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Караман-2" под Махачкалой 13 января перекрыли трассу, требуя возобновить подачу электроэнергии. Они пожаловались, что четвертые сутки лишены электроснабжения. "Дагэнерго" заявило, что проводятся ремонтные работы, а чиновники призвали протестующих разойтись, пообещав скорое восстановление электроснабжения. 15 января энергетики отчитались о восстановлении подачи света, но жители Махачкалы заявили, что в городе продолжаются проблемы с электроснабжением. 17 января жители поселка сообщили, что ситуация с электроэнергией стабилизировалась.

Проблемы со светом в Дагестане носят системный характер, и ими никто не занимается, заявил ранее руководитель "Монитора ЖКХ" Зияудин Увайсов. "Приезжал в Дагестан "десант энергетиков" в несколько тысяч человек, но какие задачи перед ними стояли? Сейчас озвучивают проводимые масштабные работы, – какие именно ожидаются результаты? Этого никто не озвучивает, чтобы нельзя было проанализировать их эффективность", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".