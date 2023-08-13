Жители Дагестана перекрыли федеральную трассу из-за проблем с водой

13 августа 2023, 21:44

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Проблемы с водоснабжением привели к перекрытию местными жителями участка федеральной автомобильной дороги "Астрахань-Махачкала" в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа жители Махачкалы в знак протеста заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева. Они заявили, что в их домах нет света три дня, и нет никакой реакции от властей. После беседы с чиновниками и полицией горожане разблокировали улицу. На массовые перебои со светом в Дагестане отреагировал генпрокурор Игорь Краснов, который поручил подчиненным разобраться в причинах происходящего. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что новые акции протеста будут пресекаться.

"Сегодня, примерно в 20:00 на 470-м километре федеральной автомобильной дороги "Астрахань-Махачкала" около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение. Цель собравшихся - привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах", - сообщило МВД по республике в своем телеграм-канале.

На место выехали наряды полиции для обеспечения общественной безопасности, а также руководство Управления МВД по Махачкале.

"В ходе перекрытия дороги возник конфликт между людьми, требующими подачи воды в их дома и водителями, возмущенными фактом перекрытия трассы и остановки автомобильного движения", - говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала "Дагестан 24" на акцию протеста вышли жители поселка Караман-2, в котором воды не было все лето.

Напомним, проблемы со светом в Дагестане носят системный характер, и ими никто не занимается, заявил ранее руководитель "Монитора ЖКХ" Зияудин Увайсов. "Приезжал в Дагестан "десант энергетиков" в несколько тысяч человек, но какие задачи перед ними стояли? Сейчас озвучивают проводимые масштабные работы, – какие именно ожидаются результаты? Этого никто не озвучивает, чтобы нельзя было проанализировать их эффективность", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

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