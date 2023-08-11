Участники протеста в Махачкале сообщили об отсутствии электроснабжения

11 августа 2023, 00:01

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После протестной акции в Махачкале свет дали лишь на несколько часов, рассказали жители улицы Магомеда Гаджиева. Глава Дагестана пообещал, что новые акции протеста будут пресекаться.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа махачкалинцы в знак протеста заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева. По их словам, в их домах нет света уже три дня, и нет никакой реакции от властей. После беседы с чиновниками и полицией горожане разблокировали движение на улице, но пообещали возобновить акцию, если подача электричества в их дома не будет восстановлена. На массовые перебои со светом в Дагестане отреагировал генпрокурор Игорь Краснов, который поручил подчиненным разобраться в причинах происходящего.

Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя акцию протеста на улице Магомеда Гаджиева, пригрозил тем, кто проводит протестные акции. "Хочу обратиться к тем, кто нарушает закон, перекрывая улицы. Такие "формы диалога" только добавят нам проблем, давая почву нашим недоброжелателям сыграть на проблемах людей в своих нечестных целях, поэтому в дальнейшем они будут пресекаться по всем нормам закона", - говорится в публикации в Telegram-канале Меликова от 10 августа.

Корреспондент "Кавказского узла" 10 августа в 20.00 мск побывал на улице Магомеда Гаджиева, жители которой из-за отсутствия света провели протестную акцию.

Улица начинается от центральной площади Махачкалы, это самый центр города. В основном, это частный сектор. По нечетной стороне улицы располагаются также больница и филологический факультет Дагестанского госуниверситета. Кроме частных домов, здесь есть магазины, кафе, другие коммерческие объекты. Свет присутствовал в "шахматном" порядке, в более чем половине домов света не было, в том числе, в том квартале, где 9 августа жители перекрыли дорогу в знак протеста.

"Свет дали 10 августа около 9 утра, ненадолго. К обеду снова дали, потом отключили, до сих пор света нет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель улицы Расул. Он добавил, что ранее долгих отключений электроснабжения на их улице не было.

Владелица кафе по улице Гаджиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у нее электричества нет. ."Клиентов нет, несем убытки. Когда перекрыли улицу, обещали ночью дать свет. На пару часов дали с утра, сейчас нет света", - рассказала женщина.

Отсутствие электричества подтвердил и местный житель Исмаил.19 "На несколько часов днем появился свет и все. Родители с внуками ушли гулять в парк, дома темно, что делать", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местные жители также сообщили, что им пообещали в течение суток наладить электроснабжение. В случае, если этого не произойдет, они заявили о намерении возобновить протестные акции.

Отключение света на улице Гаджиева произошло по причине того, что из-за аномально высоких температур произошло повреждение подземного кабеля, сообщило 10 августа Минэнерго Дагестана в своем Telegram-канале. "Как только температура энергооборудования придет в норму, энергетики вернут свет в дома потребителей ул.М.Гаджиева", - пообещали в министерстве.

О модернизации электросетей говорили все последние руководители республики, отметил активист движения "Город наш" Саид Ниналалов.

"Не один раз в год в новостных лентах появляется информация о том, что ПАО "Россети" получит на модернизацию сетей то 4, то 8, то 1,2 миллиарда рублей. Информацией о том, выделили ли "Россетям" эти миллиарды или нет, использовали ли эти миллиарды или нет, мы не владеем. Считаю необходимым разобраться с привлечением правоохранительных органов, что произошло с "десантом энергетиков" 2018 года, сколько было потрачено и что было сделано? Если есть проект модернизации сетей, надо его публиковать, показывать людям – в доступной форме, чтобы все видели, что какая-то работа идёт. Мы должны понимать, какие средства и на что пойдут", - подчеркнул он.

Проблемы носят системный характер, и ими никто не занимается, заявил ранее "Кавказскому узлу" руководитель "Монитора ЖКХ" Зияудин Увайсов. "Приезжал в Дагестан "десант энергетиков" в несколько тысяч человек, но какие задачи перед ними стояли? Сейчас озвучивают проводимые масштабные работы, - какие именно ожидаются результаты? Этого никто не озвучивает, чтобы нельзя было проанализировать их эффективность", - сказал Увайсов.

Ниналалов отметил, что крайне необходима здоровая конкуренция в данной сфере. "Выход на улицы - это крайняя, незаконная мера, но что делать, если по-другому людей работники в высоких кабинетах не слышат?", - добавил Саид Ниналалов.

Энергетики восстанавливают электроснабжение в ряде городов и районов Дагестана, нарушенное из-за аварий на фоне аномальной жары, сообщило правительство республики. В ходе заседания Оперативного штаба председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал гендиректора "Россети Северный Кавказ" Романа Левченко привлечь к восстановительным работам больше аварийных бригад в связи с ситуацией, вызванной жаркой погодой. 10 августа днем без электроснабжения оставались порядка 60 тысяч человек, "в том числе в Дербенте - 42 тысячи, Махачкале - 10 тысяч, Магарамкентском районе - 5 тысяч и Кумторкалинском - 3,6 тысяч", говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Дагестана от 10 августа.

Вместе с тем, на заседании оперштаба частые перебои и аварии связали с увеличением потребления электроэнергии по сравнению в прошлым годом. "Нагрузки на энергосистему Дагестана увеличились на 25%. А потребление за август относительно прошлого года выросло на 8%", - указано в другом сообщении в Telegram-канале правительства республики. Потребителям также рекомендовали "ограничить использование нескольких электроприборов одновременно". "Пропускная способность существующих электросетей не рассчитана на использование такого количества электротехники", - указано в сообщении.

10 августа "Дагэнерго" опубликовало график веерных отключений в Махачкале, который насчитывает более 300 локаций, а также в Избербаше, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте. В комментариях жители возмущаются, что у них по несколько дней и так нет света, при этом составляется новый график. "Кому-то еще даже свет не дали, они уже новые графики составляют", - написал один из комментаторов."Позор, работать надо, а не графики составлять. Не надо новостройки подсоединять к старым сетям, надо свои устанавливать", - считает Светлана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 10 августа будет ясно, скорость ветра составит 3 метра в секунду, температура воздуха +27 градусов. Днем 11 августа ожидается ясная погода при температуре воздуха +29 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июля 2022 года несколько сот человек перекрыли движение в Редукторном посёлке Махачкалы из-за частых отключений света. Руководитель компании "Дагэнерго" сообщил протестующим, что массовые отключения происходят из-за повышенного потребления электроэнергии. Во время протеста были доставлены в полицию 11 человек, на них составили протокол за мелкое хулиганство.

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