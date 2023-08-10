Проблемы с энергоснабжением рассердили махачкалинцев

10 августа 2023, 13:44

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Длительное отсутствие электричества в Махачкале нанесло ущерб предпринимателям, горожане пожаловались, что перебои с подачей света привели к отключению водоснабжения. На массовые перебои со светом в Дагестане отреагировал генпрокурор Игорь Краснов, который поручил подчиненным разобраться в причинах происходящего.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа махачкалинцы в знак протеста заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева. По их словам, в их домах нет света уже три дня, и нет никакой реакции от властей. После беседы с чиновниками и полицией горожане разблокировали движение на улице, но пообещали возобновить акцию, если подача электричества в их дома не будет восстановлена.

В гастрономе на улице Заманова в Махачкале сутки не было света, рассказал его владелец Магомедрасул. "Испортились продукты в холодильниках на 50 тысяч рублей. Кто будет компенсировать ущерб? Свет отключают почти каждый день надолго", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На отсутствие света пожаловался еще один местный житель Ибрагим. "На улице Гагарина нет света со вчерашнего дня. Насосы не качают воду", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

С утра нет света по проспекту Ахмет-Султана, рассказала махачкалинка Аминат. "Каждый день свет отключают на несколько часов", – пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Дагестана создали Telegram-канал "Свет. Газ. Вода", в котором публикуют обращения. На Telegram-канал подписаны около 45,5 тысячи пользователей. Сегодня в нем жители Махачкалы поинтересовались, будет ли вводится в городе график отключений электроэнергии.

С утра 10 августа в Telegram-канал "Свет. Газ. Вода" продолжали поступать обращения от жителей Махачкалы. "Шамхал-Термен. Со вчерашнего дня и до сих пор нет света. Что делать?" – задалась вопросом Патя.

"На Акушинкского, 383 отключили свет и воду, и вчера отключали. Сколько можно уже?" – возмутился пользователь Degradant3.

"Улица Аскерханова, дом 7а. Третьи сутки пошли без электричества. Скажите, пожалуйста, куда писать заявление жалобу по поводу восстановления утраченных лекарств, которые хранятся в холодильнике и испорченных продуктов? Ни одна служба не принимает телефонные звонки. В ЖЭУ №5 разводят руками. Никто ничего не собирается менять", – пожаловался житель Махачкалы.

"Петра Первого, 135 – вторые сутки без света", – написал пользователь Oxygen.

На 13.20 мск на сайте администрации Махачкалы, в ее Telegram-канале и странице в соцсети "ВКонтакте" нет публикации с графиком отключений электричества.

Отключения вводятся в ручном режиме, в зависимости от нагрузки, ее возрастания или уменьшения, пояснил пресс-секретарь группы по связям с общественностью "Россети Северный Кавказ" Тимур Магомаев. "Поэтому сложно прогнозировать, где конкретно она возрастёт и энергетики будут вынуждены вводить временные ограничения энергоснабжения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На проблему с отключением света в Дагестане отреагировал Генпрокурор России Игорь Краснов. "В связи с многочисленными авариями на подстанциях и возникшими перебоями в снабжении населения электричеством и питьевой водой Генпрокурор России дал указание оперативно принять меры по восстановлению прав граждан и недопущению подобного впредь", – сообщила Генпрокуратура сегодня в своем Telegram-канале.

Ситуация обусловлена хаотичной застройкой многоэтажек, нерассчитанной мощностью энергообъектов и незаконными подключениями к электросетям, сказано в сообщении. "В регион направлена комиссия работников генеральной прокуратуры Российской Федерации. Им поставлена задача совместно с представителями Минэнерго России, Ростехнадзора и ПАО "Россети" разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего", – отметило ведомство.

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