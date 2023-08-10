Махачкалинцы пригрозили возобновить протесты из-за отключений электричества

10 августа 2023, 00:12

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Участники акции протеста в Махачкале разблокировали движение на улице Магомеда Гаджиева после беседы с чиновниками и полицией, но пообещали возобновить акцию, если подача электричества в их дома не будет восстановлена.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы в знак протеста вечером 9 августа заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева. По их словам, в их домах нет света уже три дня и нет никакой реакции от властей. Представитель Махачкалинских горэлектросетей пообещал возобновить подачу электричества через несколько часов.

Улица Гаджиева была перекрыта около 20.30 мск 9 августа, сообщил корреспондент "Кавказского узла", ставший очевидцем событий. Около 50 человек закрыли дорогу деревянными поддонами. Они требовали вызвать чиновников, ответственных за обеспечением электроэнергии. Электричества не было на протяжении улицы Магомеда Гаджиева, от центральной площади Махачкалы до поворота на улицу Акушинского, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Один из участников акции, Исрапил, рассказал, что жители решились на акцию, так как устали от бездействия власти

"У меня маленький ребенок. Ему каждый день надо делать ингаляцию. Света нет третий день, он без процедур не может, становится плохо. Мы устали от бездействия властей, поэтому решили перекрыть дорогу", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Примерно через 15 минут после начала акции подъехали первые экипажи полиции. Через полчаса приехали еще около пять автомобилей патрульно-постовой службы. Полицейские вели себя корректно, попросили жителей открыть дорогу для проезда автомобилей. Не представившийся подполковник полиции пытался разъяснить людям, что в городе сложилась трудная ситуация с обеспечением электроэнергии, но возмущенные жители улицы требовали дать свет, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

После разговора с чиновниками и полицией люди согласились освободить дорогу для проезда. "Если нам сегодня не дадут свет, мы завтра продолжим акцию по перекрытию дороги", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" жители улицы.

Вечером 9 августа на углу улиц Гайдара и Юсупа Акаева, 27А загорелся трансформатор, были обесточены ближайшие дома, сообщила администрация Махачкалы в своем Telegram-канале. "На место пожара на подстанции по улице Юсупа Акаева, 27а приехали директор Махачкалинских городских электрических сетей Магомедшапи Газибагандов, заместитель мэра Махачкалы - начальник Управления ЖКХ Махачкалы Ислам Закарьяев, начальник Управления АТИ Курбан Кадыров, заместитель главы администрации Ленинского района Шахназар Тагиров. Пожар потушен, жители прилегающего дома эвакуированы. После ликвидации открытого огня многоквартирный дом был обесточен", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии Махачкалы.Местные власти назвали последствия пожара серьезной аварией. "Полностью выведен из строя трансформатор мощностью 630 кВа. Помимо восстановления сгоревших кабелей, необходима замена трансформатора", - говорится в другом сообщении в Telegram-канале мэрии.



"Кавказский узел" также писал, что в Махачкале за сутки из-за аномальной жары сгорели четыре подстанции, для предотвращения серьезных аварий предложено ввести график веерных отключений, сообщил мэр города Юсуп Умавов. Пользователи Telegram, массово жалующиеся на длительные отключения света, заявили, что решить проблему можно, только обновив оборудование.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 10 августа будет ясно, скорость ветра составит 3 метра в секунду, температура воздуха – +26 градусов. Днем 10 августа ожидается переменная облачность при температуре воздуха +30 градусов, скорость ветра - 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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