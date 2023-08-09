Махачкалинцы перекрыли улицу из-за отсутствия света

09 августа 2023, 22:16

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Жители Махачкалы в знак протеста заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева. По их словам, в их домах нет света уже три дня и нет никакой реакции от властей. Представитель Махачкалинских горэлектросетей пообещал возобновить подачу электричества через несколько часов.

Как сообщал "Кавказский узел", в Махачкале за сутки из-за аномальной жары сгорели четыре подстанции, для предотвращения серьезных аварий предложено ввести график веерных отключений, сообщил мэр города Юсуп Умавов. Пользователи Telegram, массово жалующиеся на длительные отключения света, заявили, что решить проблему можно, только обновив оборудование.

Сюжет о том, что жители улицы Магомеда Гаджиева перекрыли улицу, опубликовал сегодня Telegram-канал государственной телекомпании "Дагестан". Как следует из видео, жители выстроились поперек улицы с деревянными поддонами в руках, перекрыв движение в одном направлении. "Три дня без света сидим, задыхаемся. никто ничего не делает", - сказала одна из участниц акции. По ее словам, они постоянно звонят в экстренные службы, но "никто трубку даже не взял", следует из сюжета.

К месту событий приехала полиция, следует из видео,которое разместил Telegram-канал "Черновик". Местные жители потребовали визита чиновников. "Нет, брат, на нас никто внимания не обращал. Пускай приедут, мы подождем", - заявил один из участников акции полицейскому. Как следует из этой видеозаписи, дорога перекрыта полностью, выстроились пробки.

Полицейские начинают разбирать баррикады и просят людей разойтись, сообщила РГВК "Дагестан".

"Реакция людей пошла.Довели народ до белого каления.То ли ещё будет" - прокомментировал в своем Telegram-канале член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Правительство Дагестана отчиталось, что на встречу с жителями выехали представители властей. "В связи с перекрытием жителями улицы Гаджиева в г.Махачкале на место по поручению председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова выехал министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев, представители мэрии города, руководство ПАО "Россети-Северный Кавказ - Дагэнерго"", - говорится в Telegram-канале правительства.

Министр энергетики Марат Шихалиев на встрече с участниками акции протеста на улице Гаджиева заявил, что несет ответственность за сложившуюся ситуацию. "Считаю, что я ответственен, в том числе от имени власти за то, что происходит. Непосредственно услугу по надежному энергоснабжению оказывает самостоятельное юридическое лицо, не относящееся к деятельности органов власти. Я считаю, что наш диалог без участия руководства этой компании - это полуразговор", - следует из видео, опубликованном в Telegram-канале РГВК "Дагестан".

Руководитель Махачкалинских городских электрических сетей Магомедшапи Газибагандов сообщил, что работы проводятся в круглосуточном режиме, сообщила администрация Махачкалы в своем Telegram-канале. Сейчас на месте повреждения начаты работы по замене кабеля. Ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии – 3–4 часа, пообещал он участникам акции протеста. Также к жителям улицы Гаджиева приехали начальник полиции города, заместители мэра Махачкалы и другие чиновники, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июля 2022 года несколько сотен человек перекрыли движение в Редукторном посёлке Махачкалы из-за частых отключений света. Руководитель компании "Дагэнерго" сообщил протестующим, что массовые отключения происходят из-за повышенного потребления электроэнергии. Во время протеста были доставлены в полицию 11 человек, на них составили протокол за мелкое хулиганство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 10 августа будет ясно, скорость ветра составит 3 метра в секунду, температура воздуха – +26 градусов. Днем 10 августа ожидается переменная облачность при температуре воздуха +30 градусов, скорость ветра - 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Только что премьер-министр заслушал доклад о принимаемых мерах по восстановлению энергоснабжения в столице республики и в других муниципальных образованиях.