Жителей Махачкалы возмутили перебои с электроснабжением

09 августа 2023, 04:47

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В Махачкале за сутки из-за аномальной жары сгорели четыре подстанции, для предотвращения серьезных аварий предложен ввести график веерных отключений, сообщил мэр города Юсуп Умавов. Пользователи Telegram, массово жалующиеся на длительные отключения света, заявили, что решить проблему можно, только обновив оборудование.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане длительное время остается актуальной проблема электроснабжением. Жители республики неоднократно жаловались на частые отключения света. В июле Следком отчитался о проведении в отношении энергетиков проверки из-за частых отключений света в республике.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов 8 августа в своем телеграм-канале сообщил, что из-за аномально высокой температуры воздуха за день в городе "сгорели четыре трансформаторные подстанции". По его словам, две из них оперативно восстановили, еще на двух на момент публикации - на улице Перова и Юго-Восточной - проводились аварийно-восстановительные работы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале прогнозируется переменная облачность, температура воздуха +30 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 10 августа будет ясно, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду, температура воздуха – до +26 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

По словам Умавова, в связи с перебоями в энергоснабжении и связанными с этим проблемами с водоснабжением в городе начал работу ситуационный центр, а бригады городских электросетей переведены в аварийный режим работы. Он отметил, что за сутки 8 августа в городскую диспетчерскую службу поступило более пяти тысяч звонков про отключения электроэнергии. "Для сохранности объектов энергохозяйства города и предотвращения серьезных аварий, которые могут повлечь за собой длительный ремонтный период, на время аномального повышения температуры мною было предложено составить график веерных отключений, чтобы профилактические отключения по избежание перегрузки не составляли более двух часов через каждые 6-8 часов", - написал мэр, который также призвал горожан "свести к минимуму использование энергоемких электроприборов".

Публикация Умавова по данным на 04.30 мск набрала 25 лайков и более 160 комментариев. Люди в основном жалуются на то, что в их домах длительное время нет света. "Очень надеюсь, что так и будет. Так как сегодня мы просидели 10 часов без света и воды", - написала Айшат. "График тоже никто не будет соблюдать", - предположил пользователь с ником "я".

"Похвально, что вы собрались/обсудили, но проблемы так и не решились, электричества ка не было, так и нет, соответственно, и воды", - отметил анонимный пользователь.

Один из пользователей предположил, что в кабинете, где проводилось совещание чиновников, "свет был выключен и кондиционеры не работали". На это ему по обратной связи написали, что "в администрации города сегодня 2 раза отключилась электроэнергия, отключения в городе коснулись абсолютно всех".

"Это уже на протяжении 5 лет, постоянные перебои с водой и светом", - возмущается Lokin. "Трансформаторы новые поставьте. Совещаются они, еще советуют, что нам делать", - предложила Rada Raduga.

"В других соседних республиках тоже жарко, но у них нет таких отключений, почему так?" - задается вопросом Зарема. "Свои гидроэлектростанции, свое электричество, а такое чувство, что с Африки покупаем электроэнергию", - иронизирует Karina.

"Почему чиновникам никто свет не отключает? Пусть тоже сведут к минимуму потребление электроэнергии. Пусть тоже парятся в своих кабинетах и домах", - предложила Mari. "Мы и в жару, и в холод ходим на работу, выполняем ее добросовестно и не ссылаемся на то, что аномалия в природе. Почему вы и ваши службы без конца жалуетесь на природные явления?" - интересуется Оксана.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июля 2022 года несколько сотен человек перекрыли движение в Редукторном посёлке Махачкалы из-за частых отключений света. Руководитель компании "Дагэнерго" сообщил протестующим, что массовые отключения происходят из-за повышенного потребления электроэнергии. Во время протеста были доставлены в полицию 11 человек, на них составили протокол за мелкое хулиганство.

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