Жильцы дома в Каспийске попросили помощи после потопа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время наводнения вода затопила подвал дома на улице Батманова, пожаловались жильцы и попросили власти Каспийска включить их в список пострадавших от ЧС.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального. Сегодня, по данным МЧС, в 16 пунктах временного размещения Дагестана находятся 524 человека, в республике остаются подтопленными 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автодорог.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказались около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Паводки, вызванные ливнями, продолжаются в СКФО с конца марта, больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Обращение жильцов дома № 14 по улице Батманова в Каспийске опубликовал в своем телеграм-канале "Черновик". Призыв адресован городскому управлению по делам ГО и ЧС.

Сгорели насосы и электрощиты, они остались под водой

"Пожалуйста, включите и нашу улицу в список, как пострадавшую при ЧС! Ведь вода с трассы лила именно по нашей улице, залила наш дом и подвал. У нас сгорели насосы и электрощиты, они остались под водой", - говорится в публикации.

Авторы обращения отметили, что дома микрорайона "Кемпинг", который находится поблизости, включили в список. "И нас тоже затопило, ведь потоп был на нашей улице", - отмечается в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографиями затопленной проезжей части и придомовой территории, а также затопленного подвального помещения.

Управление по делам ГО и ЧС Каспийска, а также администрация города, по состоянию на 13.24 мск, не прокомментировали в своих телеграм-каналах это обращение.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Каспийске облачная погода без осадков. Дождя не ожидается и в ночь на 12 апреля.

Напомним, 9 апреля было опубликовано видеообращение от имени жителей махачкалинского поселка Караман-2. Авторы обращения попросили предпринимателей и власти направить спецтехнику и насосы в микрорайон, чтобы откачать воду, затопившую улицы. По их словам, за время наводнения в поселке побывала лишь одна машина с насосом.

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. Также предусмотрена финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости: 78 735 рублей на человека, если имущество утрачено частично, и 156 750 рублей на человека, если имущество утрачено полностью. В качестве компенсации за вред здоровью обещаны от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. За смерть человека власти обещали членам семьи погибшего 1 567 500 рублей.

