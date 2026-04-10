Бизнес-партнеры Андрея Коробки лишились коррупционных активов на миллиарды рублей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы бывших депутатов Заксобрания Кубани Сергея Фурсы, Алексея Сидюкова и связанных с ними лиц, которые вели нелегальную деятельность вместе с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой.
Как писал "Кавказский узел", Ленинский районный суд Краснодара 7 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации и обращении в доход государства активов Андрея Коробки и его доверенных лиц. Ответчиками по иску выступали более 20 человек: сам чиновник, его родственники и другие приближенные, в том числе личный охранник. Суд также освободил арестованного чиновника от должности.
Согласно версии обвинения, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику земельного участка в Динском районе изменить вид разрешенного использования территории - вывести участок из земель промышленной зоны и перевести его в зону среднеэтажной застройки, чтобы в дальнейшем возвести там многоквартирные жилые дома. Застройщик согласился и в январе перевел на счет подконтрольной Коробке организации "Первореченский спортивный клуб" 15 млн рублей.
До 2012 года доходы малых предприятий, которыми Фурса и Сидюков владели в Краснодарском крае, не превышали 10 млн рублей, но после прихода во власть они стали вести нелегальный бизнес совместно с Андреем Коробкой. Это стремительно улучшило их имущественное положение за счет государственной и муниципальной собственности, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.
"По указанию Коробки в безвозмездное пользование его партнеров перешли 17 тысяч гектаров земельного фонда. Рейдерским путем было захвачено крупное аграрное предприятие - "Васюринский МПК", в пользовании которого находится 25 тысяч гектаров плодородных земель в Динском и Горячеключевском районах стоимостью свыше 20 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно иску прокуратуры, еще одним направлением коррупционного обогащения депутатов стала сфера жилищного строительства: при поддержке Коробки земельный массив в исторической части Краснодара был переоформлен под застройку, что позволило фирмам Сидюкова возвести на нем элитные жилые комплексы "Все свои" и "Все свои-VIP".
В результате Сидюков собрал активы стоимостью 62,5 млрд рублей, Фурса - более 19 млрд рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обратил в доход государства их активы: 318 жилых помещений, 43 нежилых помещения, 139 земельных участков и уставные капиталы 81 коммерческой организации.
Конфискации подлежит также имущество ответчиков, оформленное на других лиц, их наличные деньги и банковские счета, транспортные средства, ценные бумаги, драгоценности и другие предметы роскоши.
"Кавказский узел" также писал, что обращено в доход государства имущество стоимостью свыше 330 миллионов рублей, зарегистрированное на бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников.
