Кавказский узел

10:07, 8 апреля 2026

Сочинец Данил Суворов освободился из колонии

Данил Суворов с матерью после выхода из колонии. Апрель 2026 года. Фото с сайта, освещающего ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы в России (396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верующий из Сочи Данил Суворов, который был осужден на шесть лет колонии по обвинению в экстремизме, вышел на свободу в Мордовии.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года суд в Сочи приговорил к шести годам лишения свободы Свидетеля Иеговы* Данила Суворова, признав его участником экстремистской организации. Подсудимый не признал вину и заявил, что всего лишь беседовал о вере. В мае 2024 года Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор. В июле того же года Суворов был этапирован в колонию в Мордовии.

25-летний сочинец Данил Суворов был арестован в августе 2021 года и обвинен в вовлечении в экстремистскую организацию и участие в ее деятельности. Конституция гарантирует свободу вероисповедания, но следователи выставляют ситуацию так, будто Свидетели Иеговы* читают экстремистскую литературу, указал после приговора Суворову представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

7 апреля 30-летний Данил Суворов освободился из исправительной колонии в Мордовии. Несмотря на то, что верующий отбывал наказание в 1500 километрах от дома, многие приехали издалека, чтобы встретить его в этот день, сообщает сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

Суворов вплоть до освобождения находился в колонии, где работал на швейном производстве и имел репутацию добросовестного работника. По его словам, один из осужденных сказал о Свидетелях Иеговы*: «Вы те люди, которые точно не должны здесь находиться», говорится в публикации.

Защита Суворова в апреле 2022 года ходатайствовала о прекращении дела, поскольку, согласно мнению эксперта, в действиях верующего не было экстремизма. 

Мать навещала Данила Суворова каждые три месяца, а друзья регулярно писали ему письма. "В письмах ободряли меня, а я других. Это помогало жить, не унывать и быть занятым. Много мешков писем я отправил домой… Без помощи друзей у меня даже элементарно не было бы что поесть", - рассказал он после освобождения.

По возвращении в Сочи свобода Суворова будет ограничена в течение еще полутора лет, отмечается в публикации.

Напомним, в основу дела Суворова легли показания человека по фамилии Филатов, который в 2020 году сам позвонил Данилу и попросил об "изучении Библии". Суворов рассказал суду, что это было свободное дружеское общение. "Вы и сами могли убедиться, просматривая видеозаписи, что я никогда не приглашал его стать членом какой-либо организации - Управленческого центра или других юридических лиц. Я до сих пор никак не пойму, что в этом экстремистского, и в какой момент наши беседы [с Филатовым] превратились в организацию, ликвидированную по решению суда", - сказал подсудимый.

Еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
08:16, 8 апреля 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
06:24, 8 апреля 2026
Пять бойцов с Кубани названы убитыми на Украине
00:52, 8 апреля 2026
Житель Адыгеи потушил Вечный огонь и попал под следствие
21:14, 7 апреля 2026
Замглавы Анапы заподозрена в превышении должностных полномочий
14:53, 7 апреля 2026
Число пострадавших от потопа в Дагестане превысило 6200
19:03, 6 апреля 2026
Дело бывшего мирового судьи из Нальчика о взятках дошло до суда
Все события дня
Новости
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:24, 8 апреля 2026
Пять бойцов с Кубани названы убитыми на Украине
Дети в больничной палате. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
05:45, 8 апреля 2026
Врачи оценили состояние пострадавших во время атаки БПЛА в Новороссийске детей
Пляж в Темрюкском районе. Фото: https://t.me/opershtab23/14949
03:49, 8 апреля 2026
Более 6000 тонн песка с мазутом собрали с начала работы волонтеры в Темрюкском районе
Суд над топ-менеджерами. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:50, 8 апреля 2026
Прокуратура потребовала длительные сроки для топ-менеджеров кубанского "Газпрома"
01:51, 8 апреля 2026
Суд в Краснодаре конфисковал активы Андрея Коробки
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.Ру.
07 апреля 2026, 22:08
Уроженцы Кавказа объявили голодовку в СИЗО Таганрога

Наводнение в Дагестане. Апрель 2026 г. Фото: МЧС России по Республике Дагестан
07 апреля 2026, 18:48
До 1,5 млн дагестанцев попали в зону ЧС из-за наводнения

Хадиджа Исмайлова. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=z9DuNaeUPy8
07 апреля 2026, 15:55
ЕСПЧ признал нарушением запрет на выезд Исмайловой из Азербайджана

Возвращение семей в Ходжавенд. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-hodzhavend-vozvrashayutsya-eshe-33-semi#gallery_a362611c065cb7f3cb86cb6eb64e62b3-5
07 апреля 2026, 12:54
33 азербайджанские семьи возвращены в Ходжавенд

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше