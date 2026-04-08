Сочинец Данил Суворов освободился из колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верующий из Сочи Данил Суворов, который был осужден на шесть лет колонии по обвинению в экстремизме, вышел на свободу в Мордовии.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года суд в Сочи приговорил к шести годам лишения свободы Свидетеля Иеговы* Данила Суворова, признав его участником экстремистской организации. Подсудимый не признал вину и заявил, что всего лишь беседовал о вере. В мае 2024 года Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор. В июле того же года Суворов был этапирован в колонию в Мордовии.

25-летний сочинец Данил Суворов был арестован в августе 2021 года и обвинен в вовлечении в экстремистскую организацию и участие в ее деятельности. Конституция гарантирует свободу вероисповедания, но следователи выставляют ситуацию так, будто Свидетели Иеговы* читают экстремистскую литературу, указал после приговора Суворову представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

7 апреля 30-летний Данил Суворов освободился из исправительной колонии в Мордовии. Несмотря на то, что верующий отбывал наказание в 1500 километрах от дома, многие приехали издалека, чтобы встретить его в этот день, сообщает сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

Суворов вплоть до освобождения находился в колонии, где работал на швейном производстве и имел репутацию добросовестного работника. По его словам, один из осужденных сказал о Свидетелях Иеговы*: «Вы те люди, которые точно не должны здесь находиться», говорится в публикации.

Защита Суворова в апреле 2022 года ходатайствовала о прекращении дела, поскольку, согласно мнению эксперта, в действиях верующего не было экстремизма.

Мать навещала Данила Суворова каждые три месяца, а друзья регулярно писали ему письма. "В письмах ободряли меня, а я других. Это помогало жить, не унывать и быть занятым. Много мешков писем я отправил домой… Без помощи друзей у меня даже элементарно не было бы что поесть", - рассказал он после освобождения.

По возвращении в Сочи свобода Суворова будет ограничена в течение еще полутора лет, отмечается в публикации.

Напомним, в основу дела Суворова легли показания человека по фамилии Филатов, который в 2020 году сам позвонил Данилу и попросил об "изучении Библии". Суворов рассказал суду, что это было свободное дружеское общение. "Вы и сами могли убедиться, просматривая видеозаписи, что я никогда не приглашал его стать членом какой-либо организации - Управленческого центра или других юридических лиц. Я до сих пор никак не пойму, что в этом экстремистского, и в какой момент наши беседы [с Филатовым] превратились в организацию, ликвидированную по решению суда", - сказал подсудимый.

Еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.