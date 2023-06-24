Близкие сочинского Свидетеля Иеговы* раскритиковали приговор суда

24 июня 2023, 07:47

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Конституция гарантирует свободу вероисповедания в России, но силовики во время следствия выставляют все так, будто Свидетели Иеговы* читают экстремистскую литературу, указали близкие Свидетеля Иеговы* из Сочи Данила Суворова, осужденного по делу об экстремизме.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июня суд в Сочи приговорил к шести годам лишения свободы Свидетеля Иеговы* Данила Суворова, признав его участником экстремистской организации. Подсудимый не признал вину и заявил, что всего лишь беседовал о вере.

Свидетель Иеговы* из Сочи Данил Суворов был арестован в конце августа 2021 года, 10 мая 2022 года ему было предъявлено обвинение по частям 1.1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (вовлечение в экстремистскую организацию и участие в деятельности экстремистской организации). По версии следствия, Суворов, "используя свой авторитет духовного лидера", склонял к участию в деятельности Свидетелей Иеговы*.

Данил Суворов и его адвокат готовят апелляционную жалобу, рассказала его мать Гульнара. "Сын с приговором не согласен и считает его незаконным и необоснованным, о чем он заявил на судебном заседании", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Когда сына задержали, ему было 25 лет. Сейчас ему 27 лет. Суд и следствие за его веру и право на веру, закрепленное Конституцией России, лишил его возможности встретить свою любовь, жениться, иметь детей. Его лишили права на свободу ни за что", – считает она.

Судья не пускал в зал заседаний единоверцев и знакомых Суворова, а адвоката Данила прерывал и не давал ему говорить, добавила она. Гульнара считает, что ее сын осужден необоснованно. "Свидетели Иеговы* миролюбивые люди. Они никогда не возьмут оружие, и не будут убивать из-за своих убеждений. Но мой сын признан "экстремистом". Какой же он экстремист, если единственное его "преступление" – это чтение Библии?" – задалась вопросом мать Суворова.

Конституция России защищает право граждан на вероисповедание, но силовики не соблюдают законы, считает она. Мать Суворова отметила, что опасается за всех членов своей семьи и за свою свободу тоже после того, как ее сын был осужден, по ее мнению, необоснованно.

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

Чтение Библии не является преступлением ни в России, ни в любой другой стране мира, отметил адвокат Данила Суворова Сергей Яновский. "Фабула обвинения проста, засланный с целью провокации ложного обвинения человек, якобы изъявил желание изучать Библию. Этот человек, по-моему, четыре раза записал на видео или аудио чтение Данилом Библии и этого оказалось достаточно правоохранительным органам, чтобы человека лишить свободы на шесть лет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Защитник напомнил, что Европейский суд по правам человека и Верховный суд России разъяснили, что чтение Библии и вероисповедание не являются экстремизмом, потому что не несут опасности насилия.

"Получается обратное, что дела фабрикуются, и решения выносятся и тот же самый ВС РФ, который разъяснил что чтение Библии не является экстремизмом утверждает обвинительные приговоры. Как может обвиняемый человек в таких условиях, когда черное называют белым, а белое черным доказать, что он невиновен? Фактически никак. Вот и получается, что людей сажают ни за что", – подчеркнул Сергей Яновский.

Человек имеет право читать Библию, так как право на свободу вероисповедения закреплено в Конституции. Но силовики во время следствия пытаются выставить все так, будто он читал не просто Бибилию, а экстремистскую литературу, объяснил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

"Получается, что человек читающий Библию вдруг становится членом запрещенной экстремистской организации, который занимается незаконной деятельностью по вовлечению в экстремистскую организацию других лиц. Но позвольте, в какую организацию? Организации нет. Она закрыта. То есть происходит подмена понятий, а значит фальсификация уголовных дел", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Данил Егоров отправлен этапом в СИЗО Краснодара до вступления приговора суда в силу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" конвойный в суде Центрального района.

"У сторон есть 10 суток на обжалование приговора с момента его провозглашения. То есть до 1 июля жалоба должна быть подана", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" секретарь суда.

Напомним, Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.