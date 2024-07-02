Свидетель Иеговы* из Сочи отправлен в колонию в Мордовии

02 июля 2024, 12:39

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Свидетель Иеговы* из Сочи Данил Суворов, которого суд приговорил к шести годам лишения свободы по делу об экстремизме, прибыл в колонию №12 в Мордовии для отбывания наказания, сообщили правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу на приговор Свидетелю Иеговы* из Сочи Данилу Суворову, осужденному на шесть лет колонии по обвинению в экстремизме.

Свидетель Иеговы* Данил Суворов доставлен в Мордовию для отбывания наказания в колонии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД Инфо"**.

Суворов доставлен в исправительную колонию №12 в Зубово-Полянском районе, уточнил в своем телеграм-канале правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Напомним, Данил Суворов, которому тогда было 25 лет, был арестован в конце августа 2021 года и обвинен в вовлечении в экстремистскую организацию и участие в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, Суворов, используя свой авторитет "духовного лидера", склонял к участию в деятельности Свидетелей Иеговы*.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.