Вице-мэр Сочи Горобец оставлен под стражей

Суд не удовлетворил жалобу на арест вице-мэра Сочи Евгения Горобца, подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта суд в Сочи отправил под арест на два месяца замглавы города Евгения Горобца, задержанного днем ранее по подозрению в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы).

Краснодарский краевой суд 6 апреля рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Центрального райсуда Сочи о мере пресечения Евгению Горобцу, сообщила в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Кубани.

"Выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения. В отношении Горобца продолжает действовать ранее избранная мера пресечения до 26.05.2026", - говорится в публикации.

Напомним, по данным следствия, в августе 2025 года Горобец договорился с местным предпринимателем о сдаче в аренду земельного участка около санатория "Волна" для последующего выкупа без проведения торгов. Кадастровая стоимость участка превышает 400 миллионов рублей. Также следствие считает, что чиновник пытался трудоустроить дочь в коммерческую организацию с формальным исполнением обязанностей, но регулярным получением зарплаты.

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ему предъявлены обвинения в получении взяток, хищении средств и получении значительного вознаграждения. Его жена Янина Копайгородская обвинена в растрате, посредничестве во взяточничестве и в давлении на свидетелей. Следствие считает, что супруги, пользуясь своим положением, незаконно получили почти 332 миллиона рублей.

В августе 2025 года Копайгородскому были предъявлены новые обвинения - в легализации преступных доходов на сумму более 104 миллионов рублей. По этому делу также проходит его супруга.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. В 2025 году Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства 14 квартир, земельные участки, автомобили и другое имущество супругов Копайгородских и связанных с ними людей и организаций, на 1,6 миллиарда рублей. В январе суд удовлетворил иск ведомства.