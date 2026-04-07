Кавказский узел

07:59, 7 апреля 2026

Вице-мэр Сочи Горобец оставлен под стражей

Евгений Горобец (слева в клетке). Кадр видео пресс-службы судов Кубани https://t.me/opskuban/1522

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд не удовлетворил жалобу на арест вице-мэра Сочи Евгения Горобца, подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта суд в Сочи отправил под арест на два месяца замглавы города Евгения Горобца, задержанного днем ранее по подозрению в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). 

Краснодарский краевой суд 6 апреля рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Центрального райсуда Сочи о мере пресечения Евгению Горобцу, сообщила в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Кубани.

"Выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения. В отношении Горобца продолжает действовать ранее избранная мера пресечения до 26.05.2026", - говорится в публикации.

Напомним, по данным следствия, в августе 2025 года Горобец договорился с местным предпринимателем о сдаче в аренду земельного участка около санатория "Волна" для последующего выкупа без проведения торгов. Кадастровая стоимость участка превышает 400 миллионов рублей. Также следствие считает, что чиновник пытался трудоустроить дочь в коммерческую организацию с формальным исполнением обязанностей, но регулярным получением зарплаты.

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ему предъявлены обвинения в получении взяток, хищении средств и получении значительного вознаграждения. Его жена Янина Копайгородская обвинена в растрате, посредничестве во взяточничестве и в давлении на свидетелей. Следствие считает, что супруги, пользуясь своим положением, незаконно получили почти 332 миллиона рублей.

В августе 2025 года Копайгородскому были предъявлены новые обвинения - в легализации преступных доходов на сумму более 104 миллионов рублей. По этому делу также проходит его супруга.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. В 2025 году Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства 14 квартир, земельные участки, автомобили и другое имущество супругов Копайгородских и связанных с ними людей и организаций, на 1,6 миллиарда рублей. В январе суд удовлетворил иск ведомства.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

