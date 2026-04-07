Вице-мэр Сочи Горобец оставлен под стражей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд не удовлетворил жалобу на арест вице-мэра Сочи Евгения Горобца, подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.
Как писал "Кавказский узел", 28 марта суд в Сочи отправил под арест на два месяца замглавы города Евгения Горобца, задержанного днем ранее по подозрению в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы).
Краснодарский краевой суд 6 апреля рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Центрального райсуда Сочи о мере пресечения Евгению Горобцу, сообщила в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Кубани.
"Выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения. В отношении Горобца продолжает действовать ранее избранная мера пресечения до 26.05.2026", - говорится в публикации.
Напомним, по данным следствия, в августе 2025 года Горобец договорился с местным предпринимателем о сдаче в аренду земельного участка около санатория "Волна" для последующего выкупа без проведения торгов. Кадастровая стоимость участка превышает 400 миллионов рублей. Также следствие считает, что чиновник пытался трудоустроить дочь в коммерческую организацию с формальным исполнением обязанностей, но регулярным получением зарплаты.
"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ему предъявлены обвинения в получении взяток, хищении средств и получении значительного вознаграждения. Его жена Янина Копайгородская обвинена в растрате, посредничестве во взяточничестве и в давлении на свидетелей. Следствие считает, что супруги, пользуясь своим положением, незаконно получили почти 332 миллиона рублей.
В августе 2025 года Копайгородскому были предъявлены новые обвинения - в легализации преступных доходов на сумму более 104 миллионов рублей. По этому делу также проходит его супруга.
Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. В 2025 году Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства 14 квартир, земельные участки, автомобили и другое имущество супругов Копайгородских и связанных с ними людей и организаций, на 1,6 миллиарда рублей. В январе суд удовлетворил иск ведомства.
