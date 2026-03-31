Длительное отсутствие электричества и воды создало проблемы жителям Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В домах махачкалинцев на фоне наводнения четвертые сутки отсутствует электричество, а также прекращено водоснабжение. Горожане пожаловались, что нет возможности приготовить еду и вскипятить воду.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта затопленными оставались шесть улиц Махачкалы Сложная обстановка сохраняется в микрорайоне Редукторный, в Новом Кяхулае и других пригородных поселках, рассказали махачкалинцы. По их словам, затопленными оставались улицы Булача и Хивская, а в домах на улицах Петра Первого, Алиева и Декоративной нет электричества.

28 марта в связи с наводнением в Дагестане был введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации. Жители Махачкалы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Из-за подтоплений пострадали жилые дома техника, мебель и автомобили горожан. Жители пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также с транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно.

В Редукторном поселке, который входит в состав Ленинского района Махачкалы, нет света четвертые сутки, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла» местные жители.

«На улице Габитова света нет с утра субботы. У меня пожилые родители. У нас электроплита, приготовить еду нет возможности, родственники привозят еду. Нет мобильной связи, иногда выхожу в близлежащие магазины или кафе, где есть свет, там заряжаю телефоны», - рассказала, в частности, местная жительница Земфира.

Кистаман, живущая на улице Булача, сообщила, что ситуация со вчерашнего дня не изменилась.

«Света нет четвертый день. Хорошо, у нас газовая плита, можно готовить еду. Раньше по утрам была вода, сегодня ее совсем нет. Воду вчера привозили водовозом, но мне трудно поднимать ее на 7-й этаж: лифт не работает. Телефоны заряжаем, когда выходим по делам в город. Двор затоплен до сих пор, хотя ненамного вода спала», - рассказала женщина.

Днем ранее, 30 марта, Кистаман сообщила, что в ее доме третьи сутки нет света и воды. "К дому пройти из-за затопления трудно, вчера [29 марта] шла с ребенком, еле прошли к подъезду", - рассказала женщина.

На улице Мекегинской и прилегающих к ней улицах нет света с 28 марта, сообщил местный житель Гаджи.

«30 марта прекращена также подача воды. Люди буквально выживают. Воду покупаем, возле меня доставки [воды] не было. Но многим трудно поднимать емкости пешком на верхние этажи, так как лифты не работают», - сказал он.

Единый оператор по водоснабжению сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что Хушетские очистные сооружения временно остановлены в связи со снижением уровня воды в водохранилище. "В Ленинском районе Махачкалы будет временно отсутствовать водоснабжение. В период ограничения водоснабжения будет организован круглосуточный подвоз питьевой воды с размещением автоцистерн", - говорится в сообщении.

Предприниматель Камиль сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что всю имеющуюся у него в магазине бутилированную воду раскупили жители ближайших домов.

«Цена на воду не поднялась, пятилитровая емкость стоит, в зависимости от производителя, от 70 до 100 рублей. Люди, опасаясь дефицита питьевой воды, скупают по несколько штук, даже те, у которых дома идет вода. Видимо, это связано с тем, что власти запретили пить воду из-под крана из-за ее плохого качества», - рассказал Камиль.

28 марта управление Роспотребнадзора призвало жителей Дагестана употреблять только кипячёную или бутилированную воду и не использовать водопроводную воду без кипячения. В тот же день правительство республики объявило о контроле за ценами на бутилированную воду. "Все попытки извлечь выгоду из повышенного спроса на социально значимый товар будут рассматриваться как нарушение действующего законодательства", - предупредил кабмин.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений введен в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте и еще трех районах республики: Хасавюртовском, Карабудахкентском и Дербентском. По данным властей, к вечеру 30 марта вода ушла с территории 544 жилых домов, 698 приусадебных участков и 120 участков автодорог. Затопленными оставались 235 домов, 550 участков и 10 участков дорог.

