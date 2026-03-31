14:04, 31 марта 2026

Длительное отсутствие электричества и воды создало проблемы жителям Махачкалы

Наводнение в Махачкале. 30 марта 2026 г. Фото: Джамбулат Салавов/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В домах махачкалинцев на фоне наводнения четвертые сутки отсутствует электричество, а также прекращено водоснабжение. Горожане пожаловались, что нет возможности приготовить еду и вскипятить воду.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта затопленными оставались шесть улиц Махачкалы Сложная обстановка сохраняется в микрорайоне Редукторный, в Новом Кяхулае и других пригородных поселках, рассказали махачкалинцы. По их словам, затопленными оставались улицы Булача и Хивская, а в домах на улицах Петра Первого, Алиева и Декоративной нет электричества.

28 марта в связи с наводнением в Дагестане был введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации. Жители Махачкалы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Из-за подтоплений пострадали жилые дома техника, мебель и автомобили горожан. Жители пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также с транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно.

В Редукторном поселке, который входит в состав Ленинского района Махачкалы, нет света четвертые сутки, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла» местные жители.

Приготовить еду нет возможности, родственники привозят еду

«На улице Габитова света нет с утра субботы. У меня пожилые родители. У нас электроплита, приготовить еду нет возможности, родственники привозят еду. Нет мобильной связи, иногда выхожу в близлежащие магазины или кафе, где есть свет, там заряжаю телефоны», - рассказала, в частности, местная жительница Земфира.

Кистаман, живущая на улице Булача, сообщила, что ситуация со вчерашнего дня не изменилась.

«Света нет четвертый день. Хорошо, у нас газовая плита, можно готовить еду. Раньше по утрам была вода, сегодня ее совсем нет. Воду вчера привозили водовозом, но мне трудно поднимать ее на 7-й этаж: лифт не работает. Телефоны заряжаем, когда выходим по делам в город. Двор затоплен до сих пор, хотя ненамного вода спала», - рассказала женщина.

Днем ранее, 30 марта, Кистаман сообщила, что в ее доме третьи сутки нет света и воды. "К дому пройти из-за затопления трудно, вчера [29 марта] шла с ребенком, еле прошли к подъезду", - рассказала женщина.

На улице Мекегинской и прилегающих к ней улицах нет света с 28 марта, сообщил местный житель Гаджи.

Люди буквально выживают

«30 марта прекращена также подача воды. Люди буквально выживают. Воду покупаем, возле меня доставки [воды] не было. Но многим трудно поднимать емкости пешком на верхние этажи, так как лифты не работают», - сказал он.

Единый оператор по водоснабжению сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что Хушетские очистные сооружения временно остановлены в связи со снижением уровня воды в водохранилище. "В Ленинском районе Махачкалы будет временно отсутствовать водоснабжение. В период ограничения водоснабжения будет организован круглосуточный подвоз питьевой воды с размещением автоцистерн", - говорится в сообщении.

Предприниматель Камиль сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что всю имеющуюся у него в магазине бутилированную воду раскупили жители ближайших домов.

Люди, опасаясь дефицита питьевой воды, скупают по несколько штук

«Цена на воду не поднялась, пятилитровая емкость стоит, в зависимости от производителя, от 70 до 100 рублей. Люди, опасаясь дефицита питьевой воды, скупают по несколько штук, даже те, у которых дома идет вода. Видимо, это связано с тем, что власти запретили пить воду из-под крана из-за ее плохого качества», - рассказал Камиль.

28 марта управление Роспотребнадзора призвало жителей Дагестана употреблять только кипячёную или бутилированную воду и не использовать водопроводную воду без кипячения. В тот же день правительство республики объявило о контроле за ценами на бутилированную воду. "Все попытки извлечь выгоду из повышенного спроса на социально значимый товар будут рассматриваться как нарушение действующего законодательства", - предупредил кабмин.

Акция протеста из-за отсутствия света. Махачкала, август 2025 г.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений введен в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте и еще трех районах республики: Хасавюртовском, Карабудахкентском и Дербентском. По данным властей, к вечеру 30 марта вода ушла с территории 544 жилых домов, 698 приусадебных участков и 120 участков автодорог. Затопленными оставались 235 домов, 550 участков и 10 участков дорог.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Наводнение в Дагестане.
09:30, 31 марта 2026
50 миллионов рублей собрано для помощи жертвам наводнения в Дагестане
09:30, 31 марта 2026
50 миллионов рублей собрано для помощи жертвам наводнения в Дагестане
03:52, 31 марта 2026
03:52, 31 марта 2026
Минздрав Дагестана уточнил число пострадавших в перестрелке
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
22:59, 30 марта 2026
Двое полицейских ранены при стрельбе в Дагестане
Спасатели в зоне подтопления. Фото: пресс-служба МЧС по Дагестану / Telegram
22:05, 30 марта 2026
22:05, 30 марта 2026
Режим ЧС из-за подтоплений распространен на семь муниципалитетов Дагестана
На месте взрыва в многоэтажке Махачкалы. 25 марта 2025 г. Фото: https://riadagestan.ru/news/incidents/v_makhachkale_segodnya_proizoshli_dva_vzryva_iz_za_utechki_gaza
18:39, 30 марта 2026
18:39, 30 марта 2026
Дело о взрыве газа в многоэтажке Махачкалы дошло до суда
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
«Армяно-мусульманская резня в Баку». Обложка русского еженедельного журнала «Огонёк» № 10. 1918 год. Источник: Егор Осин Трагические события марта 1918 года в Азербайджане ("День геноцида")

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
13:47, 2 марта 2026
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Люди вернувшиеся в Ходжавенд. 31 марта 2026 г. Фото: APA https://ru.apa.az/social/v-gorod-xodzavend-pribyla-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-obnovleno-643512
31 марта 2026, 13:05
31 марта 2026, 13:05
64 азербайджанских семьи возвращены в Ходжавенд

Дети в чеченской школе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
31 марта 2026, 11:15
31 марта 2026, 11:15
Школа и детсад в чеченском селе закрыты в связи с непогодой

Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
30 марта 2026, 22:59
30 марта 2026, 22:59
Двое полицейских ранены при стрельбе в Дагестане

Михаил Саакашвили Фото: SaakashviliMikheil / Facebook (принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России)
30 марта 2026, 20:15
30 марта 2026, 20:15
Саакашвили потребовалась медпомощь после падения

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
