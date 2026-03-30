×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:15, 30 марта 2026

Саакашвили потребовалась медпомощь после падения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в тюрьме и получил травмы, в том числе головы.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта 2025 года Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств. Это обвинение было предъявлено Саакашвили еще в 2014 году. На заседании Пенитенциарная служба представила справку о том, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно и просит отложить заседание до своего выздоровления.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили.  По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили грозило от трех до пяти лет лишения свободы. Он отказался участвовать в заседании суда. Суд приговорил его к 4,5 года заключения.

Журналистка, основательница «Фонда Нануки» Нанука Жоржолиани, сообщила, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили получил травмы.

«Вчера он потерял сознание в камере, при падении получил травмы головы и конечностей, ему потребовалась реанимационная помощь», - написала она на своей странице в Facebook*.

По ее информации, администрация тюрьмы вызвала врачей пенитенциарной службы из Тбилиси. 
"С 2021 года у него несколько хронических заболеваний, что, вероятно, и было причиной этого происшествия", - приводит ее слова Tbilisi Life.

В пенитенциарной службе Министерства юстиции Грузии подтвердили, что Саакашвили почувствовал себя плохо, и ему понадобилась медицинская помощь. «Были проведены все необходимые медицинские манипуляции, в том числе сделан рентген, он не выявил никаких повреждений»? -  процитировало "Новости Грузии" сообщение ведомства.

Что был за приступ и в чем причина в Минюсте не сообщили, отметив, что состояние Саакашвили стабилизировалось. 

Напомним, после ареста в конце сентября 2021 года Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая — 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в архивной справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
