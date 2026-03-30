Саакашвили потребовалась медпомощь после падения

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в тюрьме и получил травмы, в том числе головы.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта 2025 года Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств. Это обвинение было предъявлено Саакашвили еще в 2014 году. На заседании Пенитенциарная служба представила справку о том, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно и просит отложить заседание до своего выздоровления.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили. По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили грозило от трех до пяти лет лишения свободы. Он отказался участвовать в заседании суда. Суд приговорил его к 4,5 года заключения.

Журналистка, основательница «Фонда Нануки» Нанука Жоржолиани, сообщила, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили получил травмы.

«Вчера он потерял сознание в камере, при падении получил травмы головы и конечностей, ему потребовалась реанимационная помощь», - написала она на своей странице в Facebook*.

По ее информации, администрация тюрьмы вызвала врачей пенитенциарной службы из Тбилиси.

"С 2021 года у него несколько хронических заболеваний, что, вероятно, и было причиной этого происшествия", - приводит ее слова Tbilisi Life.

В пенитенциарной службе Министерства юстиции Грузии подтвердили, что Саакашвили почувствовал себя плохо, и ему понадобилась медицинская помощь. «Были проведены все необходимые медицинские манипуляции, в том числе сделан рентген, он не выявил никаких повреждений»? - процитировало "Новости Грузии" сообщение ведомства.

Что был за приступ и в чем причина в Минюсте не сообщили, отметив, что состояние Саакашвили стабилизировалось.

Напомним, после ареста в конце сентября 2021 года Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая — 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в архивной справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

