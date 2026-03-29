Армения стала транзитной страной для прибывающих через границу с Ираном

Потока иранских беженцев в Армении не наблюдается, границу пересекают иранцы, имеющие гражданство других стран, чтобы вылететь в них из Еревана. Через КПП "Агарак" с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке прошли граждане 46 стран.

Как писал "Кавказский узел", в Ереване начат сбор гуманитарной помощи для прибывающих иранцев, амбассадор одного из фондов заявил, что в Армению может прибыть до миллиона человек. Приток беженцев из Ирана в Армению негативно скажется на экономике и социальной сфере в стране, считают комментаторы в соцсети. Другие пользователи заявили, что необходимо помочь людям, оказавшимся в беде. Высказываются также мнения, что беженцы серьезно повлияют на отношения между странами региона.

164 сотрудника АЭС "Бушер" эвакуированы 27 марта из Ирана через территорию Армении, они вылетели в Москву. С начала обострения ситуации на ближнем Востоке через Армению вывезены 327 граждан России.

В посольстве Ирана в Ереване корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что потока беженцев из Ирана в Армению нет, пограничный пропускной пункт работает в обычном режиме, на армяно-иранской границе не наблюдается скоплений людей.

Там же отметили, что "из Ирана в Армению прибывают люди с двойным гражданством, чтоб после через аэропорт Звартноц отбыть в свою страну, так как в Иране отменены авиарейсы".

По данным министерства территориального управления и инфраструктур Армении, "пограничный пункт пропуска в Агараке, на границе с Ираном, полностью реконструируется, а также с нуля идет работа над проектом второго таможенного пункта на армяно-иранской границе совместно с иранскими партнерами".

Начиная с 28 февраля из Ирана через территорию Армении эвакуированы граждане 46 стран, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, отметив, что они въезжают, чтобы отправиться в свои страны.

"Перевозка из Ирана через Армению иностранных граждан продолжается, при необходимости со стороны Республики Армения им оказывается поддержка в вопросах получения въездных виз", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-секретарь ведомства добавила, что "28 марта министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи, в котором «министры затронули вопросы гуманитарного характера и о ситуации на Ближнем Востоке".

Обращений о получении статуса беженцев от граждан Ирана не поступало, проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в миграционной службе при МВД Армении.

Журналист и блогер Марут Ванян сообщил, что "был в командировке на юге Армении и потока беженцев не наблюдал".

"Двое суток находился в Мегри, несколько раз по несколько часов в разное время суток посещал КПП "Нурдуз - Агарак". Беженцев в том понимании, как мы знаем, не было. Иногда КПП проходили люди с багажом, но оказывалось, что они Армению рассматривают как транзит в другую страну", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Прибывший из Ирана мужчина на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что прибыл в Армению несколько дней назад, направляется в Германию. Он иранец, но также имеет германское гражданство, где живет с семьей.

"Вначале думал, что война быстро завершится, но когда понял, что это надолго, то решил вернуться к семье", - сказал он.

По его словам, "бомбят много, Тегеран почти безлюден, но больницы и некоторые магазины работают, интернет отсутствует". "Из Ирана уезжают иностранные граждане и те, кто имеет еще одно гражданство другой страны. Граждане Ирана в основном не уезжают. Возможно из-за финансовых трудностей или из-за патриотизма. Но перемещение внутри страны есть - в основном уезжают туда, где не бомбят", - отметил он.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника войны в Иране.