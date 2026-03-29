21:57, 29 марта 2026

Армения стала транзитной страной для прибывающих через границу с Ираном

КПП "Агарак". Скриншот фото bm.ge? https://bm.ge/ru/news/armeniia-polnostiu-vziala-pod-kontrol-pogranicnyi-punkt-agarak-na-granice-s-iranom

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Потока иранских беженцев в Армении не наблюдается, границу пересекают иранцы, имеющие гражданство других стран, чтобы вылететь в них из Еревана. Через КПП "Агарак" с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке прошли граждане 46 стран.

Как писал "Кавказский узел", в Ереване начат сбор гуманитарной помощи для прибывающих иранцев, амбассадор одного из фондов заявил, что в Армению может прибыть до миллиона человек. Приток беженцев из Ирана в Армению негативно скажется на экономике и социальной сфере в стране, считают комментаторы в соцсети. Другие пользователи заявили, что необходимо помочь людям, оказавшимся в беде. Высказываются также мнения, что беженцы серьезно повлияют на отношения между странами региона.

164 сотрудника АЭС "Бушер" эвакуированы 27 марта из Ирана через территорию Армении, они вылетели в Москву. С начала обострения ситуации на ближнем Востоке через Армению вывезены 327 граждан России.

В посольстве Ирана в Ереване корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что  потока беженцев из Ирана в Армению нет,  пограничный  пропускной пункт работает  в обычном режиме, на армяно-иранской границе не наблюдается скоплений людей.

Там же отметили, что "из Ирана в Армению прибывают люди с двойным гражданством, чтоб после через аэропорт Звартноц отбыть в свою страну, так как в  Иране отменены авиарейсы".

По данным министерства  территориального управления и инфраструктур  Армении, "пограничный пункт пропуска в Агараке, на границе с Ираном, полностью реконструируется, а также с  нуля идет работа над проектом  второго  таможенного  пункта на армяно-иранской границе совместно с  иранскими партнерами".

Начиная с 28 февраля из Ирана через территорию Армении эвакуированы граждане 46 стран, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, отметив, что они въезжают, чтобы отправиться в свои страны.

"Перевозка из Ирана через Армению иностранных граждан продолжается, при необходимости со стороны Республики Армения им оказывается поддержка в вопросах получения въездных виз", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-секретарь ведомства добавила, что "28  марта министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи, в котором «министры затронули вопросы гуманитарного характера и о ситуации на Ближнем Востоке".

Обращений о получении статуса беженцев от граждан Ирана не поступало, проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в миграционной службе при МВД Армении.

Журналист и блогер  Марут  Ванян сообщил, что "был в командировке на юге Армении и потока беженцев не наблюдал".

"Двое суток находился в Мегри, несколько раз по несколько часов в разное время суток посещал КПП "Нурдуз  - Агарак". Беженцев в том понимании, как мы знаем, не было. Иногда  КПП проходили люди с багажом, но оказывалось, что они Армению рассматривают как  транзит в другую страну", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Прибывший из Ирана мужчина на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что прибыл в Армению несколько дней назад, направляется в Германию. Он иранец, но также имеет германское гражданство, где живет с семьей.

"Вначале думал, что война быстро завершится, но когда понял, что это надолго, то решил вернуться к семье", - сказал он.

По его словам, "бомбят много, Тегеран почти безлюден, но больницы и некоторые магазины работают, интернет отсутствует". "Из Ирана уезжают иностранные граждане и те, кто имеет еще одно  гражданство другой страны. Граждане Ирана в основном не уезжают.  Возможно из-за финансовых трудностей или из-за патриотизма. Но перемещение внутри страны есть - в основном уезжают туда, где не бомбят", - отметил он.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника войны в Иране.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Новости
19:58, 29 марта 2026
Число задержанных после инцидента с Пашиняном в церкви достигло трех
14:59, 29 марта 2026
Два человека задержаны в Ереване после конфликта с Пашиняном
12:57, 29 марта 2026
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
21:00, 28 марта 2026
Сотрудники АЭС в Иране вернулись в Россию через Армению
03:37, 28 марта 2026
Участник акции в Ереване обвинен в хулиганстве
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
8
Трилогия видеохроники Арцаха
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.Ру".
27 марта 2026, 20:40
Житель Кубани пропал после серии административных арестов

Мобильный телефон. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 марта 2026, 17:32
Жители юга России рассказали о сложностях из-за проблем с интернетом

Группа бойцов, отправленных из Чечни в зону СВО. 27 марта 2026 года. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6448
27 марта 2026, 15:03
Группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО

Айшат Баймурадова похоронена в Ереване. 27 марта 2026 г. Фото: https://t.me/svobodapodcast/1166
27 марта 2026, 12:09
Айшат Баймурадова похоронена в Ереване

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Показать больше