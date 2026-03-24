Выписан из стационара раненный при атаке дрона на Кубани

Из больницы выписан пациент, который был госпитализирован после атаки беспилотников в порту "Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 14 марта три человека пострадали при атаке беспилотников в порту "Кавказ" в Темрюкском районе. Один из них был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое других отказались от госпитализации.

Человек, который был госпитализирован после атаки беспилотников на порт "Кавказ", выписан из больницы, сообщил представитель регионального оперштаба.

"Пострадавший в результате атаки БПЛА на порт Кавказ выписан", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, 23 марта стало также известно, что из больницы выписаны два человека, пострадавших 12 марта во время налета дронов в станице Новоминской Каневского района.

12 марта в результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской. Один сотрудник предприятия погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

В ночь на 18 марта в результате атаки беспилотников в Краснодаре погиб человек. Были повреждены медцентр, ресторан, несколько жилых домов и автомобили. В 11 квартирах выбиты окна и стёкла балконов, в домах повреждены крыши и фасады.

Представители властей за четверо суток не оказали поддержки и помощи в восстановлении квартиры, пожаловалась одна из пострадавших. Заменой окон и остекления балкона, по ее словам, занялся застройщик.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.