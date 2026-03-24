×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:35, 24 марта 2026

Выписан из стационара раненный при атаке дрона на Кубани

Больничный коридор. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из больницы выписан пациент, который был госпитализирован после атаки беспилотников в порту "Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 14 марта три человека пострадали при атаке беспилотников в порту "Кавказ" в Темрюкском районе. Один из них был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое других отказались от госпитализации.

Человек, который был госпитализирован после атаки беспилотников на порт "Кавказ", выписан из больницы, сообщил представитель регионального оперштаба.

"Пострадавший в результате атаки БПЛА на порт Кавказ выписан", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, 23 марта стало также известно, что из больницы выписаны два человека, пострадавших 12 марта во время налета дронов в станице Новоминской Каневского района.

12 марта в результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской. Один сотрудник предприятия погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

В ночь на 18 марта в результате атаки беспилотников в Краснодаре погиб человек. Были повреждены медцентр, ресторан, несколько жилых домов и автомобили. В 11 квартирах выбиты окна и стёкла балконов, в домах повреждены крыши и фасады.

Представители властей за четверо суток не оказали поддержки и помощи в восстановлении квартиры, пожаловалась одна из пострадавших. Заменой окон и остекления балкона, по ее словам, занялся застройщик.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше