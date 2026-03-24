Пострадавшие при атаке БПЛА в Новоминской выписаны из больницы
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Двое пострадавших при атаке беспилотников на сельхозпредприятию в станице Новоминской завершили лечение в стационаре.
Как писал "Кавказский узел", днем 12 марта в результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района Кубани. Один сотрудник предприятия в результате ударов дронов погиб, а еще двое получили ранения и были госпитализированы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Два человека, пострадавших во время налета дронов на территорию предприятия в станице Новоминской Каневского района, выписаны из больницы, сообщило 23 марта ТАСС.
"Всех пострадавших при атаке БПЛА выписали", - цитирует агентство представителя регионального оперштаба.
Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате атаки были “госпитализированы с травмами различной степени тяжести”. На территории сельскохозяйственного предприятия были повреждены административные здания и цистерны с патокой, также тами произошло локальное возгорание.
Кондратьев обещал, что родственникам погибшего и пострадавшим окажут "всю необходимую помощь". Какая именно помощь была оказана этим людям, власти Кубани с тех пор не информировали.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
