Кавказский узел

00:52, 24 марта 2026

Пострадавшие при атаке БПЛА в Новоминской выписаны из больницы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое пострадавших при атаке беспилотников на сельхозпредприятию в станице Новоминской завершили лечение в стационаре. 

Как писал "Кавказский узел", днем 12 марта в результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района Кубани. Один сотрудник предприятия в результате ударов дронов погиб, а еще двое получили ранения и были госпитализированы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

Два человека, пострадавших во время налета дронов на территорию предприятия в станице Новоминской Каневского района, выписаны из больницы, сообщило 23 марта ТАСС. 

"Всех пострадавших при атаке БПЛА выписали", - цитирует агентство представителя регионального оперштаба. 

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате атаки были “госпитализированы с травмами различной степени тяжести”. На территории сельскохозяйственного предприятия были повреждены административные здания и цистерны с патокой, также тами произошло локальное возгорание. 

Кондратьев обещал, что родственникам погибшего и пострадавшим окажут "всю необходимую помощь". Какая именно помощь была оказана этим людям, власти Кубани с тех пор не информировали.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

