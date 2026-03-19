Прокурор запросил длительный срок для телохранителя главы оппозиционной азербайджанской партии

Сторона обвинения запросило у суда 8 лет лишения свободы для члена партии Народного фронта Азербайджана Новруза Тагиева, который на общественных началах являлся телохранителем председателя этой организации Али Керимли.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая 2025 года был арестован телохранитель лидера партии Народного фронта Азербайджана Новруз Тагиев по уголовному делу о мошенничестве. 10 декабря Новруз Тагиев был переведен из Бакинского СИЗО-1 в изолятор временного содержания Ясамальского района и ему было выдвинуто еще одно обвинение - в подделке документа. Тагиев в ходе заседания по его делу в Бакинском суде по тяжким преступлениям 6 февраля отверг инкриминируемые ему обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в крупном размере) и 320.1 (изготовление фальшивых документов или использование таких документов) УК Азербайджана.

Вчера, 18 марта, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям по делу Тагиева было объявлено о завершении судебного следствия, прокурор предложил приговорить его к 8 годам лишения свободы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат оппозиционера Немат Керимли.

По его словам, сторона защиты будет настаивать на оправдательном вердикте. «Новруз Тагиев осуществлял риэлторскую деятельность. Признанный потерпевшим по этому делу Ниджат Аббасов утверждает, что Тагиев «присвоил» его 71 тысяч манат (41,7 тыс. долларов), на которые он якобы хотел приобрести квартиру. Однако это абсолютно неправдоподобное утверждение. В Азербайджане уже много лет все сделки с недвижимостью заключаются путем таможенного оформления и оплаты через банк. Только за услуги посредников наличными оплачивается 1-2 процента от общей стоимости недвижимости. Но нет материальных доказательств того, что Тагиеву была передана сумму в 71 тысяч манат», - рассказал адвокат Керимли.

Кроме того, продолжил он, номер мобильного телефона, по которому Тагиев якобы общался с Аббасовым вообще не использовался им с 2014 года.

По словам адвоката, версия обвинения не была подтверждена и показаниями свидетелей. «В действительности Тагиев предложил для покупки квартиры один вариант. Они вместе приехали посмотрели эту квартиру. Собственник этой квартиры и его брат были допрошены в качестве свидетелей. Они в суде сказали, что Тагиев и Аббасов приехали на квартиру и заплатили задаток в 1 тысячу манатов (около 600 долларов США). Но потом покупатель больше не появлялся и сделка не состоялась, поскольку деньги ему полностью не были переданы», - сказал Керимли.

Сам Тагиев, по словам адвоката, считает, что обращение Аббасова за услугой была спланированной провокацией, чтобы создать предлог для жалобы против него и ареста с целью наказания за политическую деятельность и приближенность к лидеру партии Али Керимли, который впоследствии и сам был подвергнут уголовному преследованию.

29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера арестованы на 2,5 месяца - до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 5 декабря 2025 года Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на арест Керимли.

Адвокат Керимли сказал, что на следующем заседании состоится заключительное выступление стороны защиты, которая будет настаивать на оправдательном приговоре.

Глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» назвал дело Тагиева «откровенно политическим». «В последние годы люди, которые находились рядом с Али Керимли – водители и телохранители на общественных началах подвергались арестам по уголовным и административным делам. Некоторые из них до сих пор в заключении. Ниямеддин Ахмедов в тюрьме еще с 2020 года. Весной прошлого года по сфабрикованным делам были арестованы Новруз Тагиев и Кенан Зейналов. Эти аресты были давлением на Али Керимли, преследовали цели его изоляции от общества, запугивания членов партии. В итоге был арестован и сам Али Керимли», - сказал Адилов.

В 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана, и кульминацией этих процессов стали аресты в конце года лидера партии Али Керимли и его соратников, заявили в ПНФА. ПНФА стала мишенью властей Азербайджана из-за последовательной борьбы против усиления авторитаризма и коррупции в стране. При этом в Азербайджане нет другой партии, которая в последние 20 лет также "перманентно подвергалась давлению, преследованиям, репрессиям", - рассказал ранее председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.