10 азербайджанских семей вернулись в село Гасанриз

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В село Гасанриз Агдеринского района Азербайджана вернулись 52 вынужденных переселенца, им выдали ключи от собственного жилья.

Как писал "Кавказский узел", 29 января в село Мамедбейли Зангиланского района вернулись члены 26 азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Им вручены ключи от новых домов.

Очередная группа переселенцев вернулась в село Гасанриз Агдеринского района. В рамках этого этапа в село вернулись 52 человека - члены 10 семей, пишет 30 января Oxu.az.

В село переселились семьи, которые временно были размещены в разных регионах Азербайджана и проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях. По прибытии им вручили ключи от собственного жилья.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Их возвращение началось после того, как Азербайджан взял под контроль часть территории Карабаха. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.