26 азербайджанских семей возвращены в село Мамедбейли

В село Мамедбейли Зангиланского района вернулись члены 26 азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Им вручены ключи от новых домов.

Как писал "Кавказский узел", 27 января 2026 года в село Мамедбейли Зангиланского района вернулись 103 члена 20 семей бывших вынужденных переселенцев.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. Джебраильский район (армянское название Джебраила - Джракан) перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года.

В село Мамедбейли Зангиланского района отправлены 26 семей (142 человека) бывших вынужденных переселенцев. Ранее эти семьи были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях, информировало 29 декабря Report.

Bынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

В церемонии вручения ключей от новых домов приняли участие официальные лица спецпредставительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, передает Азертадж.

После встречи семей сотрудники ANAMA провели для них подробный инструктаж об угрозах, исходящих от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Семьям настоятельно рекомендовали держаться подальше от незнакомых и неопознанных предметов, а в случае обнаружения таковых - немедленно сообщать в соответствующие органы.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.