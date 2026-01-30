×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:36, 30 января 2026

26 азербайджанских семей возвращены в село Мамедбейли

Кадр: В село Мамедбейли Зангиланского района вернулись члены 26 азербайджанских семей. Фото: 1news.az / https://1news.az/news/20260129080321303-Ocherednaya-gruppa-pereselentsev-pribyla-v-selo-Mamedbeili-FOTO-OBNOVLENO

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В село Мамедбейли Зангиланского района вернулись члены 26 азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Им вручены ключи от новых домов.

Как писал "Кавказский узел", 27 января 2026 года в село Мамедбейли Зангиланского района вернулись 103 члена 20 семей бывших вынужденных переселенцев.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. Джебраильский район (армянское название Джебраила - Джракан) перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года.

В село Мамедбейли Зангиланского района отправлены 26 семей (142 человека) бывших вынужденных переселенцев. Ранее эти семьи были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях, информировало 29 декабря Report.

Bынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

В церемонии вручения ключей от новых домов приняли участие официальные лица спецпредставительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, передает Азертадж.

После встречи семей сотрудники ANAMA провели для них подробный инструктаж об угрозах, исходящих от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Семьям настоятельно рекомендовали держаться подальше от незнакомых и неопознанных предметов, а в случае обнаружения таковых - немедленно сообщать в соответствующие органы.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:38, 30 января 2026
Двое военных из Южной Осетии убиты на Украине
01:47, 30 января 2026
Девять военных из Ростовской области убиты на Украине
23:10, 29 января 2026
Суд заочно арестовал Ахмеда Билалова
22:17, 29 января 2026
Бывшая вице-губернатор Кубани отправлена под домашний арест
20:32, 29 января 2026
Суд подтвердил изъятие имущества основателя концерна "Покровский"
20:16, 29 января 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части
Все события дня
Новости
Шамшад Ага. Фото: https://www.meydan.tv/
11:20, 29 января 2026
Арестованный по делу Meydan TV журналист отпущен из СИЗО на похороны матери 
Забиль Гахраманов. Фото: https://www.gununsesi.info/zabil-qəhrəmanovun-həbs-muddəti-artirildi/
09:36, 29 января 2026
Правозащитники сочли арест Гахраманова мерой устрашения азербайджанских адвокатов 
Нурлан Гахраманлы. Фото: https://www.instagram.com/p/DGTDtUzMO79/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16:04, 28 января 2026
Ухудшилось состояние голодающего в СИЗО фигуранта дела Meydan TV
Участники акции в защиту арестованных в Азербайджане журналистов. Париж, 28 января 2026 г. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" участником акции
13:59, 28 января 2026
Акция в защиту арестованных в Азербайджане журналистов прошла в Париже
Вынужденные переселенцы возвращаются в Хоровлу. 28 января 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-selo-horovluv-vyehala-ocherednaya-gruppa-byvshih-vynuzhdennyh-pereselencev
08:15, 28 января 2026
20 азербайджанских семей возвращены в село Хоровлу
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Пикет против застройки аллеи в ЮМР. Краснодар, 29 января 2026 г. Фото: https://t.me/news_93_ru/29030
29 января 2026, 15:28
Гордума Краснодара на фоне пикета одобрила сокращение сквера на Рождественской набережной

Кадр видео с обращением детсадовцев к Алаудинову. 26 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/17994
29 января 2026, 12:31
Видео с обращением детсадовцев к Алаудинову обернулось проверками

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше