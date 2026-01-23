×

13:32, 23 января 2026

11 человек перевезены из Карабаха в Армению

Беженцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

10 этнических армян и один русский с гражданством Армении, остававшиеся в Карабахе после исхода населения, попросили переселить их в Армению, они уже перевезены.

Как писал "Кавказский узел", после исхода армянского населения из Нагорного Карабаха там осталось не более 40 жителей, в том числе этнических армян, заявил 14 октября 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян. Ранее, 2 октября 2023 года, миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле". К началу сентября 2024 года в регионе оставались 14 армян. Одна из последних армянских жительниц Карабаха, 70-летняя Вера Агасян, умерла в конце октября 2024 года.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Министр труда и социальных вопросов Республики Армения Арсен Торосян сообщил, что 11 человек, которые после исхода населения Нагорного Карабаха остались там, переселены в Армению.

"10 армян и один гражданин Республики Армения русского происхождения, которые до сих пор проживали на территории Азербайджанской Республики (в Карабахе), обратились в соответствующие органы Азербайджана и Армении с просьбой о переселении в Республику Армения. На основании этих обращений указанные лица были перевезены в Республику Армения", - привело сегодня слова Торосяна News.Am.

Подробности о том, кто именно переехал в Армению и где они проживают, в сообщении не приведены. Также министр не уточнил, сколько жителей армянского происхождения остались в Карабахе.

Напомним также, что оставшийся в Ханкенди (армянское название - Степанакерт, - прим. "Кавказского узла") после исхода карабахцев в Армению Карен Аванесян приговорен судом в Азербайджане к 16 годам заключения по обвинению в попытке теракта. По версии следствия и суда, Аванесян пытался пройти к месту проведения мероприятий в городе, но его остановили полицейские. Он бросил в них гранаты, открыл огонь, был ранен и задержан, сообщило МВД Азербайджана. Карабахские правозащитники считают инцидент постановочным, по их словам, душевнобольной мужчина был хорошо известен в городе и не проявлял агрессии. 

"Кавказский узел" также писал, что для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь выплаты в 30 тысяч драмов для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Весной Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха добился продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. Власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы. 

