Главная   /   Лента новостей
17:49, 18 сентября 2025

Карабахские правозащитники сочли постановочным нападение на азербайджанских силовиков

Кадр видео с Кареном Аванесяном в Степанакерте. 15 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/reartsakh/25854

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инцидент с Кареном Аванесяном в Степанакерте - постановочный, душевнобольной мужчина был хорошо известен в городе и не проявлял агрессии. Этот инцидент может быть использован в пропаганде, отметили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", вооруженный житель Ханкенди (армянское название - Степанакерт, - прим. "Кавказского узла") армянского происхождения Карен Аванесян пытался пройти к месту проведения мероприятий в городе, но его остановили полицейские. Он бросил в них гранаты, открыл огонь, был ранен и задержан, сообщило МВД Азербайджана.

После исхода населения Нагорного Карабаха в нем осталось не более 40 жителей, в том числе и этнические армяне, заявил 14 октября 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян. Ранее, 2 октября 2023 года, миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле". К началу сентября 2024 года в регионе оставались только 14 армян. Одна из последних армянских жительниц Карабаха, 70-летняя Вера Агасян, умерла в конце октября. 

В Нагорном Карабахе осталось 13 армян, в основном пожилые или люди, имеющие психологические проблемы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в офисе омбудсмена Нагорного Карабаха.

"У нас нет достоверной информации о состоянии этих людей. А поскольку всю информацию мы получаем, отслеживая азербайджанские источники, которые не внушают доверия, не можем сказать, имел ли место инцидент с Кареном Аванесяном, и так ли все на самом деле, как представляет азербайджанская сторона. По нашей информации, все армяне, оставшиеся в Степанакерте после исхода, находятся под постоянным наблюдением азербайджанской полиции и лишены права на свободное передвижение. А если в Степанакерте азербайджанская власть готовит какое-либо мероприятие, армян собирают в одном месте, держат под надзором", - подчеркнул омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, добавив, что поэтому странно, что когда Ильхам Алиев открывал клинику в Степанакерте, Карен Аванесян в это время свободно ходил по городу".

Степанян отметил, что "обо всей этой истории одно можно сказать точно, что пропаганда властей Азербайджана против армян продолжается, а цель неизменна – продолжать убеждать международное сообщество, что карабахские армяне опасны, и все, даже старики, дети, женщины и душевнобольные, являются террористами и сепаратистами".

Степанян отметил, что сотрудники его офиса расспросили людей, которые знали Карена Аванесяна. "Каждый из них уверен, что Аванесян не мог совершить такой поступок. Историю считаю недостоверной, и это очередной постановочный акт с целью поддерживать армянофобию. В Азербайджане нет действующих международных гуманитарных организаций, которые могли бы дать точную информацию. Официальные власти Армении тоже молчат. На данный момент мы не знаем ничего о состоянии и местонахождении Карена Аванесяна", - отметил Степанян.

Общественный деятель, экс-омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил, что "история с Кареном Аванесяном, однозначно, постановочный акт". "Не исключаем, что к Карену Аванесяну были применены насильственные методы. Азербайджанской власти необходима подобная история, чтобы начать новую волну антиармянской пропаганды, что является главным механизмом для удержания власти", - заявил Бегларян.

Карену Аванесяну 58 лет, никогда не имел проблем с законом, состоял на учете как душевнобольной, а сотрудники ППС Степанакерта знали его как спокойного гражданина, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД Нагорного Карабаха. По его словам, "Карен Альбертович Аванесян, 1967 года рождения, проживал один в Степанакерте, является гражданином НКР, родственников Аванесяна в Армении не обнаружилось".

Беженка из Степанакерта Лаура Авагян усомнилась в версии азербайджанских силовиков. "Есть момент, когда он идет, а потом фото, что лежит с прикрытым лицом, а вокруг полицейские. А где же автомат, где видео нападения? Не верю. Они делают это, чтобы сказать, что вы диверсанты и никогда не вернетесь на свою родину", - сказала женщина.

"Все в городе знали Карена, потому что всегда ходил по городу, подкармливал бездомных кошек, никакой агрессии не проявлял. Он не мог совершить такие действия, потому что он мирный житель, душевнобольной. А опубликованное видео лишь говорит о том, что человек ходит. Интересно, что камера целенаправленно за ним следует, но вот, что он вынимал из рюкзака, и вообще стрельбы и кидания гранат, почему-то нет. Я считаю, что его использовали", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Артур Хачатрян из Степанакерта.

Грайр Григорян из Степанакерта также считает, что "азербайджанские власти делают все, чтоб карабахские армяне не думали возвращаться, а международное сообщество не поддерживало армян".

"Недавно я слышал, что было предложение, чтоб карабахские армяне могли хотя бы в виде туристов поехать в Нагорный Карабах, чтобы посетить могилы родных. Не исключаю, что история Карена Аванесяна подстроена для того, чтобы предложение о посещении родных мест не получало поддержки. Ну и конечно, чтоб армяне не думали о праве на возвращение", - сказал Григорян.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

