Азербайджан сообщил о нападении жителя Ханкенди на полицейских

Вооруженный житель Ханкенди армянского происхождения Карен Аванесян пытался пройти к месту проведения мероприятий в городе, но его остановили полицейские. Он бросил в них гранаты, открыл огонь, был ранен и задержан, сообщило МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", после исхода населения Нагорного Карабаха в нем осталось не более 40 жителей, в том числе и этнические армяне, заявил 14 октября 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян. К началу сентября 2024 года в регионе оставались только 14 армян. Одна из последних армянских жительниц Карабаха, 70-летняя Вера Агасян, умерла в конце октября.

Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило 14 сентября, что житель Ханкенди Карен Аванесян 1967 года рождения оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и был задержан, пишет Oxu.az.

По данным ведомства, Аванесян в лесу неподалеку от города забрал спрятанный там ранее автомат Калашникова, четыре магазина с патронами и пять гранат. В это время в Ханкенди проходили мероприятия. Аванесян пытался приблизиться к месту их проведения, но его остановили полицейские. Тогда он бросил три ручные гранаты и открыл огонь из автомата. В результате ответного огня Аванесян был ранен и задержан. Ранение получил один полицейский.

