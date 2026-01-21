×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:06, 21 января 2026

Виталий Журавлев осужден по третьему уголовному делу о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ахтубинска Виталий Журавлев, дважды осужденный по уголовной статье о дискредитации военных, вновь признан виновным по аналогичному делу. Поводом для этого дела стал комментарий Журавлева в местном паблике.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года житель Ахтубинска Виталий Журавлев, осужденный по уголовной статье о дискредитации военных, вновь был признан виновным по аналогичному делу. Поводом для уголовного преследования стали его публикации в интернете.

В июне 2024 года Виталий Журавлев стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации военных. Поводом стал комментарий в соцсети с критикой военной операции на Украине. В декабре 2024 года суд приговорил Журавлева к двум годам колонии, апелляционный суд оставил приговор в силе. Правозащитники признали Журавлева политзаключенным.

Ахтубинский районный суд Астраханской области признал Виталия Журавлева виновным в повторной дискредитации российской армии. Этот срок Журавлеву назначили в совокупности с предыдущим наказанием, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Согласно пресс-релизу на сайте Ахтубинского райсуда, опубликованного 19 декабря 2025 года, Журавлев "разместил в комментариях к публикации, размещенной в открытой группе "Ахтубинск знает" в социальной сети "Вконтакте", комментарий негативного характера в форме политического анекдота о факте совершения Вооруженными Силами РФ противоправных действий в отношении собственных граждан, которых руководство страны не относит к категории "наши“.

Суд признал виновным Журавлева в повторной дискредитации военных и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, информирует суд.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что суд в Ахтубинском районе оштрафовал Виталия Журавлева по административной статье о дискредитации армии. Поводом для штрафа в 30 тысяч рублей стала публикация в соцсети "ВКонтакте".

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Статья 280.3 УК РФ создана как инструмент подавления инакомыслия, заявил ранее правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал"*. "Она фактически запрещает любую критику властей, что нарушает право граждан на свободу выражения мнения. Эта статья противоречит базовым принципам права, в частности, принципу правовой определённости. Статья 280.3 УК РФ должна быть отменена, все уголовные дела по этой статье – закрыты", – указали правозащитники.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:24, 21 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
12:10, 21 января 2026
Жалобы на шлагбаум перед автовокзалом в Нальчике заинтересовали прокуратуру
06:21, 21 января 2026
Боец из Астраханской области убит на Украине
02:35, 21 января 2026
Восемь человек пострадали во время атаки БПЛА в Новой Адыгее
01:43, 21 января 2026
Жилой дом поврежден в Адыгее в результате атаки БПЛА
01:12, 21 января 2026
Лавров напомнил Армении о необходимости выбора между ЕС и ЕАЭС
Все события дня
Новости
Беспилотники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:16, 21 января 2026
Военные сбили 50 беспилотников в трех регионах ЮФО
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:21, 21 января 2026
Боец из Астраханской области убит на Украине
Беспилотник. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
09:12, 20 января 2026
Четыре беспилотника сбиты в двух регионах ЮФО
Задержание на "лимоновских" чтениях. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:43, 20 января 2026
За период с 5 по 18 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Сopilot
15:34, 19 января 2026
Контрактник из Астраханской области убит в ходе боевых действий
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Задержание участников "Лимоновских чтений". 17 января 2026 г. Фото: https://t.me/rightsofnation/2453
21 января 2026, 19:44
Участникам "Лимоновских чтений" в Краснодаре понадобилась медпомощь после жесткого задержания

Алан Гаглоев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=EOnj3T_7KCs
21 января 2026, 18:14
Алан Гаглоев отправил правительство в отставку

Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 января 2026, 14:07
Азербайджанские правозащитники раскритиковали продление ареста верующих женщин

Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
20 января 2026, 13:08
Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше