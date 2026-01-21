Виталий Журавлев осужден по третьему уголовному делу о дискредитации армии

Житель Ахтубинска Виталий Журавлев, дважды осужденный по уголовной статье о дискредитации военных, вновь признан виновным по аналогичному делу. Поводом для этого дела стал комментарий Журавлева в местном паблике.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года житель Ахтубинска Виталий Журавлев, осужденный по уголовной статье о дискредитации военных, вновь был признан виновным по аналогичному делу. Поводом для уголовного преследования стали его публикации в интернете.

В июне 2024 года Виталий Журавлев стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации военных. Поводом стал комментарий в соцсети с критикой военной операции на Украине. В декабре 2024 года суд приговорил Журавлева к двум годам колонии, апелляционный суд оставил приговор в силе. Правозащитники признали Журавлева политзаключенным.

Ахтубинский районный суд Астраханской области признал Виталия Журавлева виновным в повторной дискредитации российской армии. Этот срок Журавлеву назначили в совокупности с предыдущим наказанием, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Согласно пресс-релизу на сайте Ахтубинского райсуда, опубликованного 19 декабря 2025 года, Журавлев "разместил в комментариях к публикации, размещенной в открытой группе "Ахтубинск знает" в социальной сети "Вконтакте", комментарий негативного характера в форме политического анекдота о факте совершения Вооруженными Силами РФ противоправных действий в отношении собственных граждан, которых руководство страны не относит к категории "наши“.

Суд признал виновным Журавлева в повторной дискредитации военных 1 и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, информирует суд.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что суд в Ахтубинском районе оштрафовал Виталия Журавлева по административной статье о дискредитации армии. Поводом для штрафа в 30 тысяч рублей стала публикация в соцсети "ВКонтакте".

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Статья 280.3 УК РФ создана как инструмент подавления инакомыслия, заявил ранее правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал"*. "Она фактически запрещает любую критику властей, что нарушает право граждан на свободу выражения мнения. Эта статья противоречит базовым принципам права, в частности, принципу правовой определённости. Статья 280.3 УК РФ должна быть отменена, все уголовные дела по этой статье – закрыты", – указали правозащитники.

