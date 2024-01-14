Стали известны подробности дела Виталия Журавлева

14 января 2024, 11:14

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Житель Ахтубинского района Астраханской области Виталий Журавлев опубликовал в соцсети "ВКонтакте" фотографию президента России с комментарием, содержащим критику в адрес россиян, после чего суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей, признав виновным в дискредитации армии.

Как информировал "Кавказский узел", 24 декабря 2023 года стало известно, что суд в Ахтубинском районе оштрафовал местного жителя Виталия Журавлева, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил России.

По версии следствия, Виталий Журавлев опубликовал в соцсети "ВКонтакте" фотографию президента России Владимира Путина с комментарием, содержащим критику в адрес россиян. Его пост обнаружили сотрудники ФСБ и передали материалы в местный отдел полиции, где составили протокол, передали 13 января "Кавказ. Реалии"*.

Суд оштрафовал Журавлева на 30 тысяч рублей. Он признал вину и раскаялся, сказано в сообщении.

В карточке дела на сайте Ахтубинского районного суда уточняется, что Журавлев признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Виталия Журавлева или его представителей не поступало.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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