Астраханец оштрафован за дискредитацию армии

24 декабря 2023, 09:17

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Суд в Ахтубинском районе оштрафовал местного жителя Виталия Журавлева, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил России.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов в Ахтубинском районе составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Виталия Журавлева. Суд оштрафовал его, передали 23 декабря "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не привело подробностей по делу Журавлева и не уточнило за что именно он был оштрафован.

В карточке дела на сайте Ахтубинского районного суда уточняется, что Журавлев признан виновным по статье 20.3.3 "Дискредитация вооруженных сил России". Подробностей по делу также не приведено.

Комментариев от Виталия Журавлева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Ахтубинском районе оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Владимира Иващенко, признав, что опубликованное им в мессенджере видео дискредитировало российских военнослужащих.

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