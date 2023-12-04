Публикация в мессенджере привела к штрафу жителя Ахтубинского района

04 декабря 2023, 11:43

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Суд в Ахтубинском районе оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Владимира Иващенко, признав, что опубликованное им в мессенджере видео дискредитировало российских военнослужащих.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Ахтубинского района Владимир Иващенко опубликовал в мессенджере WhatsApp* 31-секундный ролик, который, по мнению силовиков, дискредитировал и исказил задачи специальной военной операции.

Ахтубинский районный суд оштрафовал Владимира Иващенко на 30 тысяч рублей, передали 3 декабря "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что Иващенко признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Суд в постановлении не указал, была ли публикация осуществлена в группе, общедомовом или рабочем чате, указав лишь, что "посредством сети интернет мессенджера "WhatsApp"* с абонентского номера <...> разместил видеозапись в открытом публичном доступе".

Комментариев от Владимира Иващенко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 ноября стало известно, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Астраханской области Рамона Турсунова, посчитав, что его комментарии в соцсети дискредитируют российских военных.

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