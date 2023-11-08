Житель Астраханской области оштрафован за комментарии в соцсети

08 ноября 2023, 15:08

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Астраханской области Романа Турсунова, посчитав, что его комментарии в соцсети дискредитируют российских военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Камызякский райсуд оштрафовал жителя Астраханской области Рамона Турсунова на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии. Согласно протоколу, Турсунов разместил во "ВКонтакте" комментарии, в которых "содержатся сведения, способствующие лишению доверия и подрыву авторитета неограниченного круга лиц к ВС РФ". Дело вели сотрудники Центра по противодействию экстремизму, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Рамон Турсунов был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда. Карточка обновлена 3 ноября, в ней опубликован текст постановления, датированного 26 октября.

"Турсунов Р.М. в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, указав, что вину признает", - говорится в постановлении суда.

Факт административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколом об административных правонарушениях, рапортом сотрудника ЦПЭ, объяснением Турсунова и скриншотами сайтов, указал суд. "Оснований сомневаться в представленных доказательствах, которые согласуются между собой, у суда не имеется", - объяснил судья решение оштрафовать Турсунова на 30 тысяч рублей.

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