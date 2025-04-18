Виталий Журавлев признан политзаключенным

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Правозащитники признали политзаключенным жителя Астраханской области Виталия Журавлева, осужденного по статье о повторной дискредитации армии, и потребовали немедленно прекратить его уголовное преследование и выпустить на свободу.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года стало известно, что суд в Ахтубинском районе оштрафовал местного жителя Виталия Журавлева по административной статье о дискредитации армии. Поводом для штрафа в 30 тысяч рублей стала публикация в соцсети "ВКонтакте" фотографии Путина с комментарием, содержащим критику в адрес россиян. В июне Журавлев стал подозреваемым уже по уголовному делу о дискредитации военных. Поводом стал комментарий в соцсети с критикой спецоперации на Украине. В декабре 2024 года суд приговорил Журавлева к двум годам колонии. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал»*, руководствуясь международными критериями, признал Виталия Журавлёва политзаключённым. Его преследуют по уголовной статье о публичной дискредитации Вооружённых Сил РФ в Интернете из-за постов в соцсети. "Дело против Журавлёва нарушает его права на выражение мнения и на справедливое судебное разбирательство. Мы требуем освободить Журавлёва и прекратить его уголовное преследование", - говорится на странице проекта.

Статья о повторной дискредитации армии, по которой осужден Виталий Журавлев, фактически запрещает любую критику военной операции на Украине и российских властей, а также нарушает право на свободу выражения мнения и противоречит принципу правовой определённости. Кроме того, наказание за повторную «дискредитацию», по сути, означает привлечение к ответственности за одно и то же деяние дважды, что также противоречит базовым принципам права. Эта статья должна быть отменена, все уголовные дела по ней - закрыты, указали правозащитники.

Они подчеркнули, что изображение, за которое Журавлёва привлекли к административной ответственности, - форма политической сатиры, которая не представляет никакой опасности для общества. "Публикация таких изображений является формой реализации права на свободу выражения мнения и не может быть основанием для административного или уголовного преследования", - указано в сообщении. Также комментарии с критикой военной операции не представляют опасности для общества и не могут быть основанием для уголовного дела, подчеркнули они.

"Признание человека политзаключённым не означает ни согласия Правозащитного проекта «Поддержка политзаключённых. Мемориал»* с его взглядами и высказываниями, ни одобрения его высказываний или действий", - резюмируется в сообщении.

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