Житель Ахтубинска приговорен к колонии за дискредитации армии

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Суд в Ахтубинске приговорил местного жителя Виталия Журавлева к двум годам колонии за публикации в соцсети о военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года стало известно, что суд в Ахтубинском районе оштрафовал местного жителя Виталия Журавлева по административной статье о дискредитации армии. Поводом для штрафа в 30 тысяч рублей стала публикация в соцсети "ВКонтакте" фотографии Путина с комментарием, содержащим критику в адрес россиян. В июне Журавлев стал подозреваемым уже по уголовному делу о дискредитации военных. Поводом стал комментарий в соцсети с критикой специальной военной операции на Украине. В ноябре его дело поступило в суд.

Ахтубинский районный суд вынес сегодня приговор 43-летнему местному жителю, который обвинялся в дискредитации российских вооруженных сил (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). По версии следствия и суда, мужчина, используя мобильный телефон разместил в открытом доступе социальной сети графические изображения с текстом, дискредитирующим использование Вооруженных Сил Российской Федерации , а также разместил негативные речевые комментарии по отношению к добровольческим организациям и лицам, содействующим в выполнении задач, возложенных на

Вооруженные Силы Российской Федерации. Суд приговорил его к двум годам колонии, сообщила сегодня прокуратура Астраханской области в своем Telegram-канале.

Как следует из информации на сайте Ахтубинского райсуда, сегодня в нем вынесен приговор по уголовному делу о дискредитации армии против Виталия Журавлева. дело поступило в суд 11 ноября, рассмотрено оно было за два заседания.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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