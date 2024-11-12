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13:09, 12 ноября 2024

Дело о дискредитации армии ахтубинцем Журавлевым дошло до суда

Ахтубинский районный суд. Фото: https://sudyrf.info/ahtubinsk/ahtubinskiy-rayonnyy-sud

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело Виталия Журавлева о комментарии про СВО в соцсети поступило в суд Ахтубинска Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года стало известно, что суд в Ахтубинском районе оштрафовал местного жителя Виталия Журавлева по административной статье о дискредитации армии. Поводом для штрафа в 30 тысяч рублей стала публикация в соцсети "ВКонтакте" фотографии Путина с комментарием, содержащим критику в адрес россиян. В июне Журавлев стал подозреваемым уже по уголовному делу о дискредитации военных. Поводом стал комментарий в соцсети с критикой специальной военной операции на Украине.

Уголовное дело Виталия Журавлева поступило в суд Ахтубинска. Местный житель обвинен в повторной дискредитации российской армии за комментарий с критикой спецоперации на Украине в сообществе "Деловой Ахтубинск" во "ВКонтакте", пишет телеграм-канал "ОВД-инфо Live"*.

напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Автор: "Кавказский узел"

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