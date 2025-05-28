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16:48, 28 мая 2025

Виталий Журавлев осужден по второму уголовному делу о дискредитации армии

Виталий Журавлев. Скриншот https://www.instagram.com/p/DIlUrBWCoYR/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ахтубинска Виталий Журавлев, осужденный по уголовной статье о дискредитации военных, вновь признан виновным по аналогичному делу. Поводом для уголовного преследования стали его публикации в интернете.

Как писал "Кавказский узел", в апреле в Ахтубинский райсуд поступило уголовное дело местного жителя Виталия Журавлева о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). По словам Журавлева, уже отбывающего срок по аналогичному обвинению, поводом для нового уголовного дела вновь стали его комментарии.

В июне 2024 года Виталий Журавлев стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации военных. Поводом стал комментарий в соцсети с критикой военной операции на Украине. В декабре 2024 года суд приговорил Журавлева к двум годам колонии, апелляционный суд оставил приговор в силе. Правозащитники признали Журавлева политзаключенным.

Суд признал Виталия Журавлева виновным в дискредитации российской армии, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).

По данным правозащитников, поводом для этого уголовного дела жителя Ахтубинска стала пацифистская картинка, опубликованная в день начала военной операции на Украине. Ранее он был осужден по аналогичному делу из-за негативных комментариев о добровольческих организациях, участвующих в боевых действиях на стороне российской армии.

"В совокупности по двум уголовным делам Журавлева приговорили к 2,5 года колонии общего режима. Кроме того, мужчине запретили администрировать сайты сроком на 2,5 года", - говорится в публикации.

Запрет на администрирование сайтов - это дополнительное наказание, на практике оно означает запрет на управление любыми интернет-ресурсами (сайты, паблики, телеграм-каналы). Однако законодательство не описывает, что представляет собой этот запрет, указал ранее руководитель центра "Сова" (внесен в реестр иноагентов) Александр Верховский. "Нет даже разъяснения Верховного суда. Есть, кажется, лишь одно прецедентное дело, когда некий человек, осужденный к этому наказанию районным судом, обратился туда с просьбой конкретизировать, что входит в наказание. Ему ответили, что в это входит и ведение собственного блога. То есть писать комментарии в чужих блогах он может, а в своем нет. Вероятно, подобный порядок молчаливо принимается за отсутствием других нормативных актов", - рассказал он "Кавказскому узлу".

Согласно карточке дела на сайте Ахтубинского райсуда, Журавлев был обвинен в двух эпизодах дискредитации военных. Карточка дела обновлена сегодня, в ней указано, что 21 мая был вынесен обвинительный приговор. По состоянию на 16.45 мск, текст приговора в карточке не опубликован.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что суд в Ахтубинском районе оштрафовал Виталия Журавлева по административной статье о дискредитации армии. Поводом для штрафа в 30 тысяч рублей стала публикация в соцсети "ВКонтакте".

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Статья 280.3 УК РФ создана как инструмент подавления инакомыслия, заявил ранее правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал". "Она фактически запрещает любую критику властей, что нарушает право граждан на свободу выражения мнения. Эта статья противоречит базовым принципам права, в частности, принципу правовой определённости. Статья 280.3 УК РФ должна быть отменена, все уголовные дела по этой статье – закрыты", – указали правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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