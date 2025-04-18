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22:41, 18 апреля 2025

Новое дело Виталия Журавлева поступило в суд

Виталий Журавлев. Скриншот фото из Telegram-канала проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" (признан иноагентом) от 18.04.25, https://t.me/pzk_memorial/6370

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ахтубинска Виталий Журавлев обвинен двух эпизодах повторной дискредитации армии за комментарии в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года стало известно, что суд в Ахтубинском районе оштрафовал местного жителя Виталия Журавлева по административной статье о дискредитации армии. Поводом для штрафа в 30 тысяч рублей стала публикация в соцсети "ВКонтакте" фотографии Путина с комментарием, содержащим критику в адрес россиян. В июне Журавлев стал подозреваемым уже по уголовному делу о дискредитации военных. Поводом стал комментарий в соцсети с критикой спецоперации на Украине. В декабре 2024 года суд приговорил Журавлева к двум годам колонии. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Правозащитники признали Журавлева политзаключенным.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На жителя Ахтубинска Виталия Журавлева, который отбывает срок по делу о комментариях про участников войны в Украине, завели новое дело о повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Об этом он сам рассказал в письме из СИЗО, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

«О новом деле узнал я в феврале, приходил следователь с адвокатом и ознакомили меня с ним. Скоро уже суд, скорее всего, в мае. Может быть, даже в конце апреля», — писал Журавлев. Он уточнил, что дело рассмотрят по месту его жительства, поэтому его повезут в Ахтубинск. По его словам, поводом для нового дела снова стали его комментарии, но их содержание он не привел, говорится в публикации.

Как следует из информации на сайте Ахтубинского районного суда, новое дело против Журавлева поступило в суд 15 апреля, в карточке дела указано, что ему инкриминируются два эпизода по статье о повторной дискредитации армии. Первое заседание намечено на 23 апреля.

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Автор: "Кавказский узел"

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