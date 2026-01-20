Анохина отказалась признать преступлением посты в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Живущая за рубежом дагестанская журналистка Светлана Анохина признала, что писала посты, которые легли в основу приговора по делу о фейках об армии, но не считает их преступлением.

Как писал "Кавказский узел", суд в Махачкале признал живущую за рубежом журналистку и правозащитницу Светлану Анохину виновной в распространении фейков об армии и заочно приговорил ее к пяти годам заключения. Ранее Анохина была заочно арестована в Дагестане, по аналогичному делу проходит также 37-летний уроженец республики. Об уголовном деле по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ покинувшая Дагестан из-за угроз журналистка и правозащитница Светлана Анохина узнала из СМИ в апреле 2023 года. В сентябре 2024 года Анохина сообщила, что силовики приходили к ее 95-летней матери, чтобы взять у нее образец слюны. Анохина назвала эти действия запугиванием пожилой женщины. "При чем тут моя мама и ее слюна <...> С чем вы собираетесь ее сравнивать? С моими следами в интернете?" - возмутилась она.

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники.

Светлана Анохина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что пока не видела мотивационную часть приговора, но она, признавая написание постов, отказывается признавать себя виновной.

"Да, я писала эти посты, но я не считаю это преступлением. То есть я согласна с тем, что я их писала, и не согласна с тем, что это должно как-то караться", - сказала она.

Она пока не приняла решение о необходимости подачи апелляционной жалобы на приговор. "По поводу апелляции с адвокатом я ещё не говорила, поэтому ничего точнее сказать не могу", - отметила Анохина.

Член правления Дагестанского регионального отделения СЖР Гаджимурад Сагитов сообщил, что на следствии и на суде отказался давать какие-либо личные оценки её деятельности.

"Я не хотел бы давать вообще какие-либо оценки или какие-либо сведения о ней сообщать. Это я заявил на суде и во время допроса на следствии, когда я вынужден был давать свидетельские показания как её бывший работодатель", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению журналиста, суд проходил объективно.

"Состязательность была, были представлены все стороны, судья был очень корректный. Не было никакого давления, у защиты была прекрасная возможность все, что они считали нужным запросить, потребовать. Я не могу дать оценку остальным деталям данного судебного процесса. Но в тот день, когда я выступал как свидетель, все было достаточно прозрачно, не было ощущения предвзятости", - пояснил Сагитов.

Светлана Анохина сообщала, что в деле против нее есть показания бывшего главного редактора издания "Новое дело" Гаджимурада Сагитова. Анохина, которая в прошлом работала в этом издании, отметила, что Сагитова в последний раз она видела в 2019 году, писала ранее "Медиазона"*.

Светлана Анохина - журналистка и правозащитница. Последние несколько лет публикуется в издании "Даптар", которое активно пишет о правах женщин и преступлениях против них на Кавказе. Основательница кризисного центра "Марем", который оказывает помощь женщинам, попавшим в трудную ситуацию.