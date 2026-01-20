Анохина отказалась признать преступлением посты в соцсети
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Живущая за рубежом дагестанская журналистка Светлана Анохина признала, что писала посты, которые легли в основу приговора по делу о фейках об армии, но не считает их преступлением.
Как писал "Кавказский узел", суд в Махачкале признал живущую за рубежом журналистку и правозащитницу Светлану Анохину виновной в распространении фейков об армии и заочно приговорил ее к пяти годам заключения. Ранее Анохина была заочно арестована в Дагестане, по аналогичному делу проходит также 37-летний уроженец республики. Об уголовном деле по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ покинувшая Дагестан из-за угроз журналистка и правозащитница Светлана Анохина узнала из СМИ в апреле 2023 года. В сентябре 2024 года Анохина сообщила, что силовики приходили к ее 95-летней матери, чтобы взять у нее образец слюны. Анохина назвала эти действия запугиванием пожилой женщины. "При чем тут моя мама и ее слюна <...> С чем вы собираетесь ее сравнивать? С моими следами в интернете?" - возмутилась она.
Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники.
Светлана Анохина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что пока не видела мотивационную часть приговора, но она, признавая написание постов, отказывается признавать себя виновной.
"Да, я писала эти посты, но я не считаю это преступлением. То есть я согласна с тем, что я их писала, и не согласна с тем, что это должно как-то караться", - сказала она.
Она пока не приняла решение о необходимости подачи апелляционной жалобы на приговор. "По поводу апелляции с адвокатом я ещё не говорила, поэтому ничего точнее сказать не могу", - отметила Анохина.
Член правления Дагестанского регионального отделения СЖР Гаджимурад Сагитов сообщил, что на следствии и на суде отказался давать какие-либо личные оценки её деятельности.
"Я не хотел бы давать вообще какие-либо оценки или какие-либо сведения о ней сообщать. Это я заявил на суде и во время допроса на следствии, когда я вынужден был давать свидетельские показания как её бывший работодатель", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
По мнению журналиста, суд проходил объективно.
"Состязательность была, были представлены все стороны, судья был очень корректный. Не было никакого давления, у защиты была прекрасная возможность все, что они считали нужным запросить, потребовать. Я не могу дать оценку остальным деталям данного судебного процесса. Но в тот день, когда я выступал как свидетель, все было достаточно прозрачно, не было ощущения предвзятости", - пояснил Сагитов.
Светлана Анохина сообщала, что в деле против нее есть показания бывшего главного редактора издания "Новое дело" Гаджимурада Сагитова. Анохина, которая в прошлом работала в этом издании, отметила, что Сагитова в последний раз она видела в 2019 году, писала ранее "Медиазона"*.
Светлана Анохина - журналистка и правозащитница. Последние несколько лет публикуется в издании "Даптар", которое активно пишет о правах женщин и преступлениях против них на Кавказе. Основательница кризисного центра "Марем", который оказывает помощь женщинам, попавшим в трудную ситуацию.
Анохина в августе 2022 года рассказала "Кавказскому узлу", что она и правозащитная организация "Марем" с 2020 смогли вывезти из Дагестана, Ингушетии и Чечни более 50 женщин, бежавших от домашнего насилия. "Изначально мы искали разные варианты. Если была возможность возвратиться, мы говорили с родственниками. Если семья была религиозной - старались воздействовать через муллу или религиозного авторитета в зависимости от того, были ли это приверженцы суфийского ислама или салафиты. Ну и эвакуация в крайнем случае. Сейчас осталась только эвакуация", - отметила она.
10 июня 2021 года дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, чтобы забрать жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики. Находившиеся в шелтере правозащитница и журналистка Светлана Анохина, а также Ираида Смирнова и Майсарат Килясханова получили травмы. Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом.
В июне 2024 года Советский райсуд Махачкалы признал нарушение прав Светланы Анохиной, Ираиды Смирновой и Майсарат Килясхановой, обязав МВД выплатить по три тысячи рублей каждой из них. Пострадавшие в иске требовали компенсации морального вреда в размере 445 тысяч, 519 тысяч и 630 тысяч рублей. Апелляционная инстанция в ноябре 2024 года увеличила сумму компенсаций с трех до 15 тысяч рублей. Сумма в 15 тысяч рублей для каждой пострадавшей не соответствует масштабу ущерба и нарушает принцип справедливости, указали юристы в кассационной жалобе. Кассационный суд отменил эти решения и вернул иск на новое рассмотрение.
В 2016 году Светлана Анохина за статью "Обрезанные женщины режут дочерей" стала обладателем премии для журналистов, пишущих о Кавказе. Конкурс проводится в память о дагестанском журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве. Журналист "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен 9 июля 2013 года в селе Семендер в Дагестане.
источник: корреспондент "Кавказского узла"