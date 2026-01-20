Шесть районов Ростовской области оказались в зоне атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили беспилотники в Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском районах.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 января воздушная атака произошла в Милютинском районе и в Каменске-Шахтинском, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Минобороны отчиталось о шести сбитых в регионе дронах.

Минувшей ночью и вечером 19 января были перехвачены и уничтожены БПЛА в шести районах в Ростовской области - Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском, сообщил сегодня Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он в 05.59 мск в своем телеграм-канале.

Минобороны, по состоянию на 06.52 мск, не сообщало в своем телеграм-канале о ночной атаке беспилотников. С 20.00 до 23.00 мск 19 января, по данным ведомства, были перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотников, в том числе 21 в Ростовской области.

Остальные дроны были сбиты за пределами СКФО и ЮФО: в Брянской, Калужской, Белгородской и Курской областях.

В Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.

Напомним, в Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четыре, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

Спустя три дня жильцы пожаловались, что не могут забрать свои вещи из квартир. Власти объяснили недопуск жильцов угрозой обрушения подъезда.

13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того, как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.